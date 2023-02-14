Спасатели Казахстана продолжают поисково-спасательные работы в Турции

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана показали видео поисково-спасательных работ в Турции. На кадрах спасатели проводят разбор завалов на месте разрушенных домов, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном в telegram-канале МЧС, показано, как спасатели занимаются демонтажом неустойчивых конструкций и при помощи специальных ножниц производят резку переплетения арматуры под завалами, чтобы расчистить себе путь и облегчить поиски пострадавших из под руин.



"Это делается и для того, чтобы облегчить доступ специальной технике для ускоренного разбора и загрузки груды бетона, балок и других строительных обломков". Пресс-служба МЧС РК





Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение.



По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, в стране погибли 31 643 человека.

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