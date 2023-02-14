УЕФА обвинили в беспорядках на финале Лиги Чемпионов-2022

Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) стал виновной стороной в массовых беспорядках на финале Лиги чемпионов прошлого сезона между "Ливерпулем" и "Реалом", сообщает Zakon.kz.

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Такой суровый вердикт вынесли специалисты независимой комиссии, которая провела отчет об этих событиях перед стадионом, в Париже 28 мая 2022 года, пишет skysports. 28 мая 2022 года перед финалом ЛЧ на входе в стадион образовалась большая давка, якобы возникшая из-за большого количества фанатов с фальшивыми билетами, вследствие чего возникли массовые беспорядки.

Полиция Парижа применила слезоточивый газ и перцовые баллончики, чтобы успокоить разъяренную толпу фанатов, из-за чего финальный поединок начался с получасовым опозданием.

Фото: pexels

Эксперты независимой комиссии пришли к мнению, что главная ответственность за происшествия, которые едва не привели к катастрофе, остается за УЕФА.

Стоит отметить, что год назад отчет был инициирован руководством УЕФА, через три дня после финала Лиги чемпионов.