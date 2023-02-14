Как будет работать "Нацфонд - детям", рассказали в Минфине

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в сенате озвучил предложения по проекту "Нацфонд - детям" 14 февраля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Даурен Темирбеков сообщил, что Минфином совместно с заинтересованными госорганами выработаны подходы по запуску с 2024 года проекта "Национальный фонд – детям".



Предложенные подходы по этому проекту, по его словам, проходят обсуждения на различных площадках, включая Совет по экономической политике и экспертное сообщество.

"Согласно разрабатываемому механизму и прогнозируемым расчетам планируется следующее. 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет распределяться между детьми всех возрастов до 18 лет. В целях нивелирования возможных отрицательных значений инвестиционного дохода в отдельные промежутки времени, ставку инвестиционного дохода планируется определять на основе среднегодового значения за предыдущие периоды. По прогнозным оценкам такой подход позволит ребенку, участвующему в данной программе с самого рождения получить 18 ежегодных выплат, в размере по 150-160 долларов. Фактически до достижения 18 лет деньги остаются в Нацфонде и инвестируются в финансовые инструменты. Прогнозируемая сумма накоплений ребенка может составить порядка 3,5 тыс долларов". Даурен Темирбеков

Оператором проекта планируется определить Единый накопительный пенсионный фонд.

"При рождении ребенка счета будут открываться автоматически на основании Базы данных физических лиц Минюста. Ежегодно 1 января будет производиться условное начисление средств на счета до достижения 18 лет. Средствами, накопленными на счете, можно будет воспользоваться только при наступлении 18 лет. Участниками Проекта будут дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан. Также средства счетов предлагается освободить от налогообложения. Выплаты средств со счетов при достижении 18 лет предлагается осуществлять в долларах". Даурен Темирбеков

Спикер отметил, что при достижении 18 лет средства будут являться собственностью ребенка, который должен самостоятельно решать, использовать их на образование или приобретение жилья.

При этом, планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении.

В свою очередь, использование средств для приобретения жилья будет разрешено только на территории Казахстана. Ограничения по перепродаже жилья, приобретенного на эти средства, не предполагаются.

Предлагается установить также следующие требования:

Если ребенок до 18 лет уезжает из страны и меняет гражданство Казахстана, то право требования на выплаты утрачивается. В этом случае накопленные средства перераспределяются между всеми детьми;

Если ребенок до 18 лет покидает страну, не меняя гражданство, право требования на выплаты сохраняется;

При достижении 18 лет средства на счете сохраняются в течение 5-10 лет. При не востребовании средств в течение 5-10 лет предлагается средства на счете переводить на пенсионный счет;

Предусматривается возможность передачи фактически накопленных средств по наследству в соответствии с гражданским законодательством;

В случае недееспособности ребенка, предоставить право родителям, опекунам на использование средств в порядке установленном законодательством РК.

1 cентября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что 50% от ежегодного инвестдохода Нацфонда будут отчислять на счета несовершеннолетних казахстанцев.

