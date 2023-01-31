Казахстанские дети не получат деньги из Нацфонда при смене гражданства

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах Кабмина заявил, что если дети до 18-летия сменят гражданство, то они не получат средства из Нацфонда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы МНЭ, у Нацфонда по итогам года сложилась отрицательная доходность - в такой ситуации, чтобы избежать проблемы, будут брать среднегодовой доход за 18 лет - а он всегда складывался положительным.

"Не планируется облагать налогом доход, полученный детьми, при достижении 18 лет. Если ребенок меняет свое гражданство, то эти средства он не получит, а они будут распределяться среди других детей. Ранее я говорил, что в стране 6,5 млн детей на сегодня. Ребенок может уехать за границу, и если он не меняет при этом своего гражданства, то эти деньги остаются за ним. И также, же если при достижении 18 лет он все еще является гражданином РК, эти деньги за ним остаются". Алибек Куантыров

Позже министр добавил, что планируется получение первого дохода за 2022 либо за 2023 год за 18 лет.

"Эти средства будут выделены в текущем году, подготовлены на следующий год и на следующий год начислят (на спецсчета детей) за последние 18 лет". Глава МНЭ

1 сентября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Глава государства предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия.

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14 декабря первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков сообщил, что в Казахстане детям до 18 лет откроют специальные накопительные счета в ЕНПФ, на которые ежегодно будут начисляться средства из Нацфонда.

