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Видео с 99-летним дедушкой и его праправнучкой умилило казахстанцев

Видео с 99-летним дедушкой и его праправнучкой умилило казахстанцев Фото: скриншот видео
В популярной социальной сети TikTok появилось умилительное видео, главными героями которого являются 99-летний дедушка и его праправнучка, сообщает Zakon.kz.

Видео, опубликованное пользователем TikTok под ником elle.iskander два дня назад, по состоянию на 18:02 14 февраля набрало более 536 тыс. просмотров.

Ролик умилил казахстанцев - они оставили более 500 комментариев, пожелав дедушке крепкого здоровья и долгих лет жизни. Многие отметили, что хотели бы тоже, как этот счастливый дедушка, дожить до его лет и увидеть детей правнуков и правнучек.

Ранее видео Димаша Кудайбергена с сестрой и братом умилило пользователей Казнета.

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