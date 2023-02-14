Видео с 99-летним дедушкой и его праправнучкой умилило казахстанцев
Фото: скриншот видео
В популярной социальной сети TikTok появилось умилительное видео, главными героями которого являются 99-летний дедушка и его праправнучка, сообщает Zakon.kz.
Видео, опубликованное пользователем TikTok под ником elle.iskander два дня назад, по состоянию на 18:02 14 февраля набрало более 536 тыс. просмотров.
Ролик умилил казахстанцев - они оставили более 500 комментариев, пожелав дедушке крепкого здоровья и долгих лет жизни. Многие отметили, что хотели бы тоже, как этот счастливый дедушка, дожить до его лет и увидеть детей правнуков и правнучек.
Ранее видео Димаша Кудайбергена с сестрой и братом умилило пользователей Казнета.
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