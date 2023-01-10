Видео Димаша с сестрой и братом умилило пользователей Казнета
Димаш под публикацией написал, что его сестренка Раушан закончила первый съемочный день.
На видео Кудайберген спросил у сестренки, как у нее настроение? На что Раушан отметила, что ей очень понравился первый съемочный день и для нее это хороший опыт. По ее словам, в целом, атмосфера на площадке - веселая.
После Димаш обратился к братишке с вопросом: "Нравится ли вам?", и попросил сказать несколько слов. Радостный Абильмансур не сразу нашел подходящие слова и задумался, а Кудайберген с сестренкой, не дождавшись ответа, посмеялись над братишкой и поспешили удалиться со съемочной площадки.
"Я не мастер на красивые слова", - объяснил Абильмансур с широкой улыбкой.
Пользователей Казнета умилил видеоролик, и они отметили, что с нетерпением ждут клип на песню "Together":
- "Эмоции!"
- "Ой, красота!"
- "Какие вы милые!"
- "Красавцы! Ждем клип!"
- "Сколько эмоций! Поздравляю!"
- "Ждем с нетерпением новое видео!"
- "Солнышки! Работа в радость! Ждем результата!"
- "Круто! Нам не терпится увидеть готовую работу!"
- "Роднульки, рада видеть вас такими счастливыми!"
- "Классные эмоции! А мы уже ждем с нетерпением премьеру!"
- "Успехов вам, наши дорогие! Очень рада видеть вас всех вместе!"
- "Семейного клипа у вас еще не было! Интригуете нас очень-очень!"
- "Как приятно на вас смотреть! Будьте счастливы и здоровы, родные!"
- "Радость творчества! Да ещё с родными и любимыми! Прекрасные чувства
- "Димаш, спасибо, что делишься с нами этими моментами. Нам это важно. Так рада, что Раушан счастлива. И как радостно видеть вас троих вместе!"
- "Умнички все! А какие обнимашки и эмоции! Невероятные роднульки. Лучшие. Родные. Любимые наши. Ждем с трепетом эту прелесть!"
- "Как же вы классно придумали снять клип на эту чудесную песню, где вы все вместе! Поздравляем твоих удивительных Раушан и Мансура с премьерными съемками! А мы в предвкушении космического видео!"
6 января 2023 года Димаш опубликовал видео с сестренкой Раушан и братишкой Абильмансуром. Кудайберген рассказал, что они снимают клип на песню братишки "Together", который в скором времени появится в YouTube и в других платформах.