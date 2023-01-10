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Видео Димаша с сестрой и братом умилило пользователей Казнета

Видео Димаша с сестрой и братом умилило пользователей Казнета Фото: скриншот видео
Популярный певец, композитор и заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген 9 января 2023 года опубликовал новое видео на своей странице в Instagram. Кадры, судя по описанию, сделаны на съемочной площадке, сообщает Zakon.kz.

Димаш под публикацией написал, что его сестренка Раушан закончила первый съемочный день.

На видео Кудайберген спросил у сестренки, как у нее настроение? На что Раушан отметила, что ей очень понравился первый съемочный день и для нее это хороший опыт. По ее словам, в целом, атмосфера на площадке - веселая.

После Димаш обратился к братишке с вопросом: "Нравится ли вам?", и попросил сказать несколько слов. Радостный Абильмансур не сразу нашел подходящие слова и задумался, а Кудайберген с сестренкой, не дождавшись ответа, посмеялись над братишкой и поспешили удалиться со съемочной площадки.

"Я не мастер на красивые слова", - объяснил Абильмансур с широкой улыбкой.

Пользователей Казнета умилил видеоролик, и они отметили, что с нетерпением ждут клип на песню "Together":

  • "Эмоции!"
  • "Ой, красота!"
  • "Какие вы милые!"
  • "Красавцы! Ждем клип!"
  • "Сколько эмоций! Поздравляю!"
  • "Ждем с нетерпением новое видео!"
  • "Солнышки! Работа в радость! Ждем результата!"
  • "Круто! Нам не терпится увидеть готовую работу!"
  • "Роднульки, рада видеть вас такими счастливыми!"
  • "Классные эмоции! А мы уже ждем с нетерпением премьеру!"
  • "Успехов вам, наши дорогие! Очень рада видеть вас всех вместе!"
  • "Семейного клипа у вас еще не было! Интригуете нас очень-очень!"
  • "Как приятно на вас смотреть! Будьте счастливы и здоровы, родные!"
  • "Радость творчества! Да ещё с родными и любимыми! Прекрасные чувства
  • "Димаш, спасибо, что делишься с нами этими моментами. Нам это важно. Так рада, что Раушан счастлива. И как радостно видеть вас троих вместе!"
  • "Умнички все! А какие обнимашки и эмоции! Невероятные роднульки. Лучшие. Родные. Любимые наши. Ждем с трепетом эту прелесть!"
  • "Как же вы классно придумали снять клип на эту чудесную песню, где вы все вместе! Поздравляем твоих удивительных Раушан и Мансура с премьерными съемками! А мы в предвкушении космического видео!"

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6 января 2023 года Димаш опубликовал видео с сестренкой Раушан и братишкой Абильмансуром. Кудайберген рассказал, что они снимают клип на песню братишки "Together", который в скором времени появится в YouTube и в других платформах.

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