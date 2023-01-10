Видео Димаша с сестрой и братом умилило пользователей Казнета

Популярный певец, композитор и заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген 9 января 2023 года опубликовал новое видео на своей странице в Instagram. Кадры, судя по описанию, сделаны на съемочной площадке, сообщает Zakon.kz.

Димаш под публикацией написал, что его сестренка Раушан закончила первый съемочный день.

На видео Кудайберген спросил у сестренки, как у нее настроение? На что Раушан отметила, что ей очень понравился первый съемочный день и для нее это хороший опыт. По ее словам, в целом, атмосфера на площадке - веселая.

После Димаш обратился к братишке с вопросом: "Нравится ли вам?", и попросил сказать несколько слов. Радостный Абильмансур не сразу нашел подходящие слова и задумался, а Кудайберген с сестренкой, не дождавшись ответа, посмеялись над братишкой и поспешили удалиться со съемочной площадки.

"Я не мастер на красивые слова", - объяснил Абильмансур с широкой улыбкой.

Пользователей Казнета умилил видеоролик, и они отметили, что с нетерпением ждут клип на песню "Together":

"Эмоции!"



"Ой, красота!"

"Какие вы милые!"

"Красавцы! Ждем клип!"

"Сколько эмоций! Поздравляю!"

"Ждем с нетерпением новое видео!"

"Солнышки! Работа в радость! Ждем результата!"

"Круто! Нам не терпится увидеть готовую работу!"

"Роднульки, рада видеть вас такими счастливыми!"

"Классные эмоции! А мы уже ждем с нетерпением премьеру!"

"Успехов вам, наши дорогие! Очень рада видеть вас всех вместе!"

"Семейного клипа у вас еще не было! Интригуете нас очень-очень!"



"Как приятно на вас смотреть! Будьте счастливы и здоровы, родные!"



"Радость творчества! Да ещё с родными и любимыми! Прекрасные чувства

"Димаш, спасибо, что делишься с нами этими моментами. Нам это важно. Так рада, что Раушан счастлива. И как радостно видеть вас троих вместе!"

"Умнички все! А какие обнимашки и эмоции! Невероятные роднульки. Лучшие. Родные. Любимые наши. Ждем с трепетом эту прелесть!"



"Как же вы классно придумали снять клип на эту чудесную песню, где вы все вместе! Поздравляем твоих удивительных Раушан и Мансура с премьерными съемками! А мы в предвкушении космического видео!"

Новость по теме "Вырос на наших глазах": Димаш Кудайберген опубликовал фото с братишкой

6 января 2023 года Димаш опубликовал видео с сестренкой Раушан и братишкой Абильмансуром. Кудайберген рассказал, что они снимают клип на песню братишки "Together", который в скором времени появится в YouTube и в других платформах.