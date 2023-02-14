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В Актобе водители нескольких маршрутных автобусов не вышли на работу

автобусы Фото: pixabay
Представители автопарка в Актобе заявили о том, что несколько автобусов на маршрутах №1,3,15,16,24,26 временно сошли со своих маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, все из-за штрафов руководства предприятия.

"Причиной послужило недовольство отдельных водителей мерами дисциплинарного взыскания со стороны администрации предприятия из-за систематических нарушений в виде раннего заезда в парк, схода с линии, присвоения денежных средств (наличные деньги, или переводы пассажиров на Каспий счета водителей). Жесткие меры в виде штрафных санкций спровоцировали некоторых водителей на остановку работы автобусов", - написали представители ТОО "Автопарк" в Instagram.

Отмечается, что оштрафованные уговорили и других водителей, которые не имели никаких нарушений, также остановить работу для коллективного выражения своего недовольства, а также для "оказания определенного давления на руководство ТОО "Автопарк" и вызвать транспортный коллапс в городе".

"При этом хотим сообщить, что заработная плата водителей находится на уровне средней по региону и выплачивается своевременно, однако принятие таких дисциплинарных взысканий также было вынужденных шагом реагирования на регулярно поступающие жалобы граждан. Настоящим ТОО "Автопарк" приносит свои извинения горожанам, и сообщает что ситуация будет урегулирована в кратчайшее время", - заявили представители автопарка.

Ранее водители двух автопарков Семея не вышли на маршруты, потребовав повышения заработных плат.

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