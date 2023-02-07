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В Семее водителям автобусов после забастовки подняли зарплаты

В Семее водителям автобусов после забастовки подняли зарплаты Фото: Zakon.kz
Водители двух автопарков Семея не вышли на маршруты, потребовав повышения заработных плат, сообщает Zakon.kz.

6 февраля несколько десятков водителей автопарков ТОО "Семавтопарк" и ТОО "Авто Транс Семей" отказались работать. Они пожаловались на низкие заработные платы, повышения которых уже неоднократно просили, передает КТК.

"Транспорта в городе не хватает катастрофически. И поэтому требуем в первую очередь – это повышения заработной платы, потому что цены растут на все буквально с каждым днем. А зарплата остается на уровне 19-го года", — рассказал один из водителей.

По словам водителей, пересмотреть оклады им обещали еще в январе. Но изменений так и не произошло. Отказ выходить на маршруты работники автопарков назвали вынужденной мерой.

В акимате Семея позже рассказали, что после беседы с недовольными водителями, руководство автопарков подняли зарплаты работникам.

"По информации перевозчиков, заработная плата будет увеличена на 40% с февраля месяца текущего года", — рассказала главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Семея Айжан Жуманова.

Жуманова отметила, что в городе остро не хватает водителей автобусов. Вместо 320 плановых на маршруты выходят только 182 автобуса.

В Семее женщина пожаловалась на водителя и кондуктора одного из автобусов. По ее словам, водитель остановился на несколько секунд и, не убедившись, что все вышли, продолжил движение. В это время в дверном проеме зажало ее семилетнего сына.

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