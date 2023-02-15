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В Усть-Каменогорске эко-центр обвинили в применении просроченных препаратов

исследование Фото: pixabay
Более 30 жительниц Восточно-Казахстанской области обвиняют врачей центра репродуктивной медицины в том, что из-за использования ими просроченных препаратов они не смогли забеременеть, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", женщины решили вернуть через суд оплату за процедуры, которые стоили от 3 до 5 млн тенге. 

"4 раза мне подсаживали по 2 эмбриона и 4 раза беременность не наступала". Пациентка центра репродуктивной медицины

Женщины говорят, потеряли не только деньги. Но и здоровье.

Кто-то отчаялся и замкнулся в себе, у кого-то распались семьи, кто-то был на грани суицида и помогли лишь психологи. При этом, по словам пострадавших, когда они обратились в другую клинику беременность без проблем наступила. После этого пациентки заподозрили неладное и обратились в Минздрав с просьбой проверить частную клинику.

После обращения, была создана специальная комиссия, рассказывают в Департаменте медконтроля области. Но проверить частный эко-центр оказалось не так просто.

"Они же отказались предоставить нам документы – это лицензию медорганизации, сертификаты докторов, допущены ли они к той или иной процедуре. В связи с этим я вынуждена была вызвать полицию для того, чтобы они подтвердили сам факт, что госоргану, который зарегистрировал проверку, оказывает воспрепятствование частная клиника". Руководитель Департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля по ВКО Алмагуль Кусатаева

Заключение госкомиссии подтвердили опасения пациенток. Как оказалось, процедура ЭКО проводилась с грубейшими нарушения, которая может в дальнейшем сказаться на здоровье женщин.

"Более того, я хочу сказать о применении, извините меня, незарегистрированных, просроченных препаратов. Они прятали их, когда мы заходили и фиксировали это на видеоаудиозаписи". Алмагуль Кусатаева

Как уточняется, пациентки клиники требуют признать законность итогов проверки госкомиссии. Только так, говорят адвокаты, у них есть шанс вернуть свои деньги. Ведь многие не теряют надежды пройти процедуру ЭКО в других клиниках. А это стоит немалых денег.

Однако акт проверки специализированным административным судом признан недействительным еще в ноябре.

Истцы надеются на решение апелляционного областного суда.

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