Тысячи жителей Новой Зеландии эвакуированы из-за сильнейшего циклона

Не менее 2 500 человек покинули свои дома, спасаясь от стихии циклона "Габриэль", сообщает Zakon.kz.

Правительство страны ввело режим чрезвычайного положения после того, как мощный циклон "Габриэль" обрушился на Новую Зеландию. По данным издания EuroNews, стихия вызвала оползни и наводнения. Без электричества остались не менее 225 тысяч человек.

"Циклон Габриэль - самое значительное погодное явление, с которым сталкивалась Новая Зеландия в этом веке. Столь серьёзного и масштабного ущерба, который мы наблюдаем сейчас, не было на протяжении жизни целого поколения. Чрезвычайное положение в стране объявляется в третий раз за всю историю". премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс

По данным правительства, по меньшей мере 2 500 человек были эвакуированы. Некоторым пришлось покидать свои дома вплавь, сообщает министра по ЧС страны. При этом есть жители, которые остаются в полной изоляции из-за размытых дорог.

Ветер достигал порывов до 140 км/ч и поднимал огромные волны в 11 метров. За сутки в стране выпало 20 см осадков. Режим чрезвычайного положения введен на неделю.

В конце января тропический циклон, обрушившийся на островное государство в Индийском океане у берегов Африки привел к трагедии на Мадагаскаре. На острове погибли не менее 25 человек, около 38 тысяч человек покинули свои дома.