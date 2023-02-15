Тысячи жителей Новой Зеландии эвакуированы из-за сильнейшего циклона
Правительство страны ввело режим чрезвычайного положения после того, как мощный циклон "Габриэль" обрушился на Новую Зеландию. По данным издания EuroNews, стихия вызвала оползни и наводнения. Без электричества остались не менее 225 тысяч человек.
"Циклон Габриэль - самое значительное погодное явление, с которым сталкивалась Новая Зеландия в этом веке. Столь серьёзного и масштабного ущерба, который мы наблюдаем сейчас, не было на протяжении жизни целого поколения. Чрезвычайное положение в стране объявляется в третий раз за всю историю". премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс
По данным правительства, по меньшей мере 2 500 человек были эвакуированы. Некоторым пришлось покидать свои дома вплавь, сообщает министра по ЧС страны. При этом есть жители, которые остаются в полной изоляции из-за размытых дорог.
Ветер достигал порывов до 140 км/ч и поднимал огромные волны в 11 метров. За сутки в стране выпало 20 см осадков. Режим чрезвычайного положения введен на неделю.
В конце января тропический циклон, обрушившийся на островное государство в Индийском океане у берегов Африки привел к трагедии на Мадагаскаре. На острове погибли не менее 25 человек, около 38 тысяч человек покинули свои дома.