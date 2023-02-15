Евросоюз запретил выпуск авто с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года

Европейский парламент окончательно утвердил полный запрет на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который начнет действовать к 2035 году, сообщает Zakon.kz.

Голосование в рамках сокращения выбросов СО2 прошло 14 февраля. Большинство депутатов выступили за полный запрет производства легковых авто и фургонов с дизельным и бензиновым двигателями с 2035 года. К этому времени весь европейский автопром должен перейти на выпуск машин с нулевым выбросом углекислого газа.

Среди промежуточных целей в Евпропарламенте утвердили снижение производства легковых авто и фургонов с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. На этот период установлены рамки на уровне 55% для автомобилей и 50% для фургонов.

"(Стратегия) имеет решающее значение для достижения климатической нейтральности к 2050 году. Эти цели вносят ясность в автомобильную промышленность и стимулируют инновации и инвестиции для производителей автомобилей. Покупка и вождение автомобилей с нулевым уровнем выбросов станет дешевле для потребителей, а рынок подержанных автомобилей появится быстрее. Это делает экологичное вождение доступным для всех". Ян Хуйтема, член комитет по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов

В октябре 2022 года Комитет госдоходов МФ РК подготовил постановление, согласно которому, в Казахстане электромобили освободят от уплаты таможенных пошлин и налогов.