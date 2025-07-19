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Мир

ЕС хочет ввести запрет бензиновых авто

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 00:20 Фото: pexels
Европейская комиссия разработала инициативу, которая может ускорить отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сообщает Zakon.kz.

По данным немецкой газеты BILD, с 2030 года в Евросоюзе планируется обязать крупные компании и автопрокатные сервисы, такие как Sixt и Europcar, приобретать исключительно электромобили.⠀

Источники издания в Брюсселе утверждают, что инициатива затронет до 60% рынка новых автомобилей, поскольку именно столько приходится на корпоративные закупки. Частные покупатели останутся вне рамок нового регулирования.⠀

Фактически речь идет о досрочном запрете на продажу автомобилей с ДВС для части рынка – на пять лет раньше общего срока, установленного ЕС (2035 год). Уже к концу лета Еврокомиссия намерена представить соответствующий законопроект, который затем должен будет рассмотреть Совет ЕС и Европарламент.⠀

Однако предложения уже вызвали критику. Представители бизнеса и политики сомневаются в реализуемости инициативы. По словам депутата Европарламента Маркуса Фербера, компании по аренде автомобилей сокращают парки электромобилей из-за отсутствия инфраструктуры – зарядных станций по-прежнему недостаточно.⠀

Нико Габриэль, член правления Sixt, назвал возможный запрет "оторванным от реальности" и предупредил о негативных последствиях для отрасли. По его словам, реализация плана сделает аренду автомобилей значительно дороже, а для туристов и потребителей услуга может стать попросту недоступной.

Ранее сообщалось, что тарифы США на европейские товары грозят подорвать крупнейшие в мире торговые отношения. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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