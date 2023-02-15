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В Алматы сгорел автобус

В Алматы сгорел автобус Фото: Zakon.kz
Утром 15 февраля на Восточной объездной в Алматы сгорел автобус 131-го маршрута. Как уточнили в пресс-службе ДЧС города Zakon.kz, пострадавших нет.

Пожарные расчеты были направлены на место в 08:27.

В Алматы сгорел автобус

Фото: Zakon.kz

По данным ведомства, горел "ЛиАЗ".

В Алматы сгорел автобус

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что на момент возгорания в салоне пассажиров не было.

В Алматы сгорел автобус

Фото: Zakon.kz

"Незамедлительно на тушение горящего автобуса поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса".Пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы сгорел автобус

Фото: Zakon.kz

Пожар ликвидирован в 08:50. Пожар тушили восемь огнеборцев и две единицы техники.

В Алматы сгорел автобус

Фото: Zakon.kz

Жертв и пострадавших нет, заключили в пресс-службе.

В Алматы сгорел автобус

Фото: Zakon.kz

24 декабря 2022 года эвакуатор с автомобилем сгорели на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.

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Анастасия Московчук
Алматы
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