В Алматы сгорел автобус
Фото: Zakon.kz
Утром 15 февраля на Восточной объездной в Алматы сгорел автобус 131-го маршрута. Как уточнили в пресс-службе ДЧС города Zakon.kz, пострадавших нет.
Пожарные расчеты были направлены на место в 08:27.
Фото: Zakon.kz
По данным ведомства, горел "ЛиАЗ".
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что на момент возгорания в салоне пассажиров не было.
Фото: Zakon.kz
"Незамедлительно на тушение горящего автобуса поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса".Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
Пожар ликвидирован в 08:50. Пожар тушили восемь огнеборцев и две единицы техники.
Фото: Zakon.kz
Жертв и пострадавших нет, заключили в пресс-службе.
Фото: Zakon.kz
24 декабря 2022 года эвакуатор с автомобилем сгорели на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ