Утром 15 февраля на Восточной объездной в Алматы сгорел автобус 131-го маршрута. Как уточнили в пресс-службе ДЧС города Zakon.kz, пострадавших нет.

Пожарные расчеты были направлены на место в 08:27.

Фото: Zakon.kz

По данным ведомства, горел "ЛиАЗ".





Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что на момент возгорания в салоне пассажиров не было.





Фото: Zakon.kz

"Незамедлительно на тушение горящего автобуса поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса". Пресс-служба ДЧС Алматы





Фото: Zakon.kz

Пожар ликвидирован в 08:50. Пожар тушили восемь огнеборцев и две единицы техники.





Фото: Zakon.kz

Жертв и пострадавших нет, заключили в пресс-службе.





Фото: Zakon.kz

24 декабря 2022 года эвакуатор с автомобилем сгорели на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.