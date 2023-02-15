Лига чемпионов-2023: "Бавария" обыграла "ПСЖ", "Милан" был сильнее "Тоттенхэма"

Минувшей ночью состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2022/23, в которых немецкая "Бавария" на выезде переиграла "ПСЖ" из Парижа, а туринский "Ювентус" на своей арене был удачливее, чем английский "Тоттенхэм", сообщает Zakon.kz.

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Один из центральных матчей не только этого игрового дня, но и всей стадии четвертьфинала Лиги чемпионов прошел в Париже, где местный "ПСЖ" со счетом 1:0 уступил гостям из мюнхенской "Баварии". Героем встречи стал французский нападающий чемпионов Германии Кингсли Коман, который забил единственный мяч в игре.





Не помогли парижанам его три главные звезды: Неймар, Месси и Мбаппе. Гости доигрывали этот поединок одним игроком меньше на поле, удаление получил защитник Бенжамин Павар.

В другой встрече игрового дня "Милан" из Турина с минимальным счетом обыграл английский "Тоттенхэм" – 1:0. Победу "Россонери" принес полузащитник Брахим Диас.





Ответные поединки четвертьфинала Лиги чемпионов между этими коллективами пройдут 9 марта. Еще два матча стадии 1/8 финала главного европейского клубного турнира состоятся ночью 15 февраля, когда встретятся "Боруссия" – "Челси" и "Брюгге" – "Бенфика".

