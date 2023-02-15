У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге
Как отметили в АФМ, выяснилось, что гражданин России в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.
"Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптавалюта), размещенные на платформе криптобиржы "Binanсе".Пресс-служба АФМ РК
Отмечено, что нарушителя удалось установить в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит, заключили в АФМ.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте расследуют дело финансовой пирамиды "AYBA-Жанұя".