Предприимчивый казахстанец стал богаче на 556 млн тенге: в АФМ раскрыли схему

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 29 мая 2025 года следует, что подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram.

"Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заемщиков. По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге". Пресс-служба АФМ

Одна из таких сделок, по данным агентства, заключена с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила от подозреваемого заем в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения.

"Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру". Пресс-служба АФМ

Как подчеркнули в агентстве, очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлеченных в обманные схемы и рискующих потерять свое имущество.

"В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: 6 частных домов, 3 автомашины (Tank 500, Toyota Camry, Mitsubishi Fighter). Расследование продолжается". Пресс-служба АФМ

Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

28 мая 2025 года стало известно, что 420 млрд преступных доходов вернуло АФМ в бюджет Казахстана.