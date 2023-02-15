День работников сферы госуслуг будут отмечать в Казахстане

Новая праздничная дата появится в Казахстане. День работников сферы государственных услуг будут праздновать 15 апреля, сообщает Zakon.kz.

Постановление правительства разместили на портале Открытые НПА 15 февраля.

В пояснительной записке говорится, что реализация проекта постановления не потребует финансовых затрат.

"На сегодняшний день работники сферы оказания государственных услуг не имеют возможности праздновать свой профессиональный праздник. Включение профессионального праздника в перечень даст возможность ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества, а также будет способствовать дальнейшему развитию корпоративной культуры", – говорится в сообщении.

Трудовой коллектив работников в сфере государственных услуг трудится в Астане, Алматы, Шымкенте и в разных областях. Численность таких сотрудников в Казахстане составляет более 20 тысяч человек.



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