В Турции погибла собака-спасатель из Мексики

Собака-спасатель по кличке Протео из Мексики, искавшая людей под завалами, погибла в Турции, сообщает Zakon.kz.

Обстоятельства смерти немецкой овчарки не сообщаются.

Тренер Протео опубликовал ролик, посвященный своему питомцу и напарнику.

Министр национальной обороны и глава МИД страны также разместили публикации о самоотверженной работе Протео.

Ceremonia en honor a Proteo, compañero fallecido en cumplimiento de su misión de rescate en Turquía pic.twitter.com/Zxy7xVWs0N — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 12, 2023

После разрушительного землетрясения в Турцию отправились сотни спасателей с тренированными собаками, обученными искать людей под завалами.



8 февраля МЧС Казахстана показало работу поисковой собаки Джейкоб в Турции.

Джейкоб – настоящий друг породы малинуа. В Казахстане работает спасателем на протяжении 6 лет.