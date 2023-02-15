В Турции погибла собака-спасатель из Мексики
Фото: Twitter/m_ebrard
Собака-спасатель по кличке Протео из Мексики, искавшая людей под завалами, погибла в Турции, сообщает Zakon.kz.
Обстоятельства смерти немецкой овчарки не сообщаются.
Тренер Протео опубликовал ролик, посвященный своему питомцу и напарнику.
@sedenamx Gracias #Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión #perrito del #EjércitoMexicano #fuerzaturquia🇹🇷 #sismo #esperanza ♬ sonido original - SEDENAmx
Министр национальной обороны и глава МИД страны также разместили публикации о самоотверженной работе Протео.
Ceremonia en honor a Proteo, compañero fallecido en cumplimiento de su misión de rescate en Turquía pic.twitter.com/Zxy7xVWs0N— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 12, 2023
После разрушительного землетрясения в Турцию отправились сотни спасателей с тренированными собаками, обученными искать людей под завалами.
8 февраля МЧС Казахстана показало работу поисковой собаки Джейкоб в Турции.
Джейкоб – настоящий друг породы малинуа. В Казахстане работает спасателем на протяжении 6 лет.
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