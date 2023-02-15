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В Турции погибла собака-спасатель из Мексики

В Турции погибла собака из Мексики Фото: Twitter/m_ebrard
Собака-спасатель по кличке Протео из Мексики, искавшая людей под завалами, погибла в Турции, сообщает Zakon.kz.

Обстоятельства смерти немецкой овчарки не сообщаются.

Тренер Протео опубликовал ролик, посвященный своему питомцу и напарнику.

@sedenamx Gracias #Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión #perrito del #EjércitoMexicano #fuerzaturquia🇹🇷 #sismo #esperanza ♬ sonido original - SEDENAmx

Министр национальной обороны и глава МИД страны также разместили публикации о самоотверженной работе Протео.

После разрушительного землетрясения в Турцию отправились сотни спасателей с тренированными собаками, обученными искать людей под завалами.

8 февраля МЧС Казахстана показало работу поисковой собаки Джейкоб в Турции. 

Джейкоб – настоящий друг породы малинуа. В Казахстане работает спасателем на протяжении 6 лет.

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