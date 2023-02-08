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МЧС Казахстана показало работу поисковой собаки Джейкоб в Турции

МЧС Казахстана показало работу поисковой собаки Джейкоба в Турции Фото: скриншот видео
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям поделились видео спасательных работ в Турции после разрушительного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении МЧС, спасатели задействованы на еще одном объекте: это полностью разрушенный дом, расположенный вблизи участков, где продолжаются поисково-спасательные работы.


"На данном объекте собака по кличке Джейкоб из кинологического расчета Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС подала сигнал о возможном нахождении под завалами живого человека".Пресс-служба МЧС РК

На основании сигнала Джейкоба было принято решение об объявлении "минуты тишины".

Это время предназначено для того, чтобы услышать голоса находящихся под завалами людей, когда можно услышать призывы о помощи.

В ведомстве уточнили, что Джейкоб – настоящий друг породы малинуа, не раз помогавший людям, попавшим в экстренную ситуацию. Работает спасателем на протяжении 6 лет.

Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели вытащили женщину из-под завалов в Турции.

7 февраля по поручению главы государства в Турцию вылетели спецбортом МЧС казахстанские спасатели и медики. Вторая группа для помощи была направлена 8 февраля.

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Анастасия Московчук
Землетрясения в Турции МЧС РК Казахстан Турция
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