МЧС Казахстана показало работу поисковой собаки Джейкоб в Турции

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям поделились видео спасательных работ в Турции после разрушительного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении МЧС, спасатели задействованы на еще одном объекте: это полностью разрушенный дом, расположенный вблизи участков, где продолжаются поисково-спасательные работы.





"На данном объекте собака по кличке Джейкоб из кинологического расчета Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС подала сигнал о возможном нахождении под завалами живого человека". Пресс-служба МЧС РК

На основании сигнала Джейкоба было принято решение об объявлении "минуты тишины".

Это время предназначено для того, чтобы услышать голоса находящихся под завалами людей, когда можно услышать призывы о помощи.

В ведомстве уточнили, что Джейкоб – настоящий друг породы малинуа, не раз помогавший людям, попавшим в экстренную ситуацию. Работает спасателем на протяжении 6 лет.

Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели вытащили женщину из-под завалов в Турции.

7 февраля по поручению главы государства в Турцию вылетели спецбортом МЧС казахстанские спасатели и медики. Вторая группа для помощи была направлена 8 февраля.