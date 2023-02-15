Строительство и ремонт дорог: в Генпрокуратуре рассказали о миллиардных нарушениях

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана предоставила итоги проверок состояния автодорожной отрасли, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного ведомства, правонарушения и схемы незаконного вывода бюджетных средств зачастую использовались одними и теми же подрядными организациями.

"В частности, представители одной из таких фирм оказались причастными к невыполнению капитального ремонта и строительства местной дороги в поселке Коянды Акмолинского региона на 907 млн тенге". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

На сегодня, как сказано в сообщении, договор расторгнут, прокурорами в этом регионе инициировано досудебное расследование, в рамках которого выясняются обстоятельства совершения уголовного правонарушения.

Кроме того, в Северо-Казахстанской области по обвинению в хищении 423 млн тенге, выделенных на ремонт областных дорог, арестованы и предстали перед судом руководители акимата района имени Г. Мусрепова и местного подрядчика.

Ими перечислены многомилионные государственные деньги по фиктивным актам о принятии работ при фактическом отсутствии дороги.

Отмечено, что наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках.

"После вмешательства прокуроров района за незаконное заключение договора на 1,1 млрд тенге по капитальному ремонту участка от автобана Екатеринбург – Алматы до села Берсуат уволен с работы по отрицательным мотивам глава отдела Аршалынского акимата". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Вместе с тем в районе Алтай Восточно-Казахстанской области предотвращено излишнее расходование свыше148 млн тенге на уже отремонтированный участок, за что виновный чиновник из руководящего звена понес заслуженное дисциплинарное наказание.

Всего по итогам проверок выявлено свыше 300 нарушений законности, предотвращены потери бюджета на сумму 30 млрд тенге, в доход государства возмещены 2,5 млрд тенге, возбуждено 29 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 305 лиц.

Неудовлетворительному состоянию дорог также способствовали ненадлежащее планирование, пассивное внедрение инноваций, экономия на высокопрочных материалах и т.д.

"Генеральной прокуратурой в адрес правительства внесен акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли, основанными на передовом зарубежном опыте, который находится на рассмотрении", – заключили в ведомстве.

20 декабря 2022 года в Генпрокуратуре сообщили, что в ходе строительства дорог было похищено 43,4 млрд тенге.