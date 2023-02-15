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"Никак не оправдываю": Даулет Турлыханов прокомментировал драку сына с юристами

"Никак не оправдываю": Даулет Турлыханов прокомментировал драку сына с юристами Фото: olympic.kz
Прославленный казахстанский борец, двукратный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Даулет Турлыханов дал разъяснения по поводу инцидента с участием его сына в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Алматы была избита супружеская пара – казахстанские юристы Анна Димитриевич и Олег Чернов. Муж и жена заступились за девушку, которую избивал молодой человек. По словам потерпевших, нападавший является сыном заслуженного тренера Казахстана Даулета Турлыханова.

Чтобы подтвердить слова юристов, редакция Zakon.kz напрямую обратилась за разъяснениями этого скандала к прославленному спортсмену.

"Да это мой сын – Нурасыл Турлыханов. Он – совершеннолетний. Я его никак не оправдываю, за все действия он сам ответственен. Ситуация произошла вчера вечером, он поругался со своей девушкой, в результате произошел этот неприятный случай. Как вы понимаете, мне, как и любому родителю, нелегко все это слышать. Вердикт вынесут правоохранительные органы".Даулет Турлыханов

В Департаменте полиции Алматы ранее отметили, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК – "Хулиганство".


"По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы. В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру города для определения подследственности, поскольку подозреваемый является военнослужащим".Пресс-служба ДП Алматы

Нурасылу Турлыханову может грозить штраф до 2 тыс. МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов или лишение свободы до двух лет.

Даулет Турлыханов – казахстанский борец греко-римского стиля, заслуженный тренер Казахстана. Он является серебряным (1988) и бронзовым (1992) призером Олимпийских игр. Руководил Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.

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Куандык Шынасилов
Турлыханов Даулет Алматы
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