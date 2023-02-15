Семью юристов избили в Алматы

В Алматы избили супружескую пару - казахстанских юристов Анну Димитриевич и Олега Чернова. Они заступились за девушку. В городском департаменте полиции прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

Об избиении рассказала Анна Димитриевич в Facebook.

По ее словам, они с мужем направлялись к такси, когда к ним подбежал парень, который попросил помочь девушке, которую бьют.

"Действительно, в нескольких метрах от нас какой-то молодой человек наносил удары девушке. Не раздумывая мы подбежали, попытались его остановить. Я помню, как она обхватила меня и продолжала кричать: "Помогите! Помогите!". И тут вдруг парень переключился на нас. От ударов Олег упал. Когда он попытался встать, то в ход пошли ноги. Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч. Не обошлось и без бросков, как на соревнованиях по вольной борьбе", - написала Анна Димитриевич.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Она пыталась остановить нападавшего, но он ударил ее в челюсть, после чего она отлетела и ударилась об асфальт, потеряв сознание. Когда ее привели в чувства, уже приехала полиция.



"Кроме полиции к агрессору присоединились друзья, присутствие полицейских которых не останавливало, и они продолжали преследовать Олега, кричать угрозы в его адрес. В настоящее время мне уже известно кто избивал меня и Олега. Его зовут Нурасыл. Как мне сообщили, он сын Турлыханова Даулета Болатовича... известный человек, уважаемый спортсмен", - рассказала алматинка.

Фото: Facebook/Анна Димитриевич

В Департаменте полиции Алматы отметили, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК - хулиганство.



"По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы. В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру города для определения подследственности, поскольку подозреваемый является военнослужащим". Пресс-служба ДП Алматы

3 января 2023 года в Талгаре парень избил и изрезал ножом бывшую девушку. Он выложил видео ее избитого до неузнаваемости лица в ее Instagram, откуда родственники и узнали о произошедшем и позвонили в полицию. Парня задержали и водворили в изолятор временного содержания.

