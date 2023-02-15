Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Семью юристов избили в Алматы

Семью юристов избили в Алматы Фото: unsplash
В Алматы избили супружескую пару - казахстанских юристов Анну Димитриевич и Олега Чернова. Они заступились за девушку. В городском департаменте полиции прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

Об избиении рассказала Анна Димитриевич в Facebook.

По ее словам, они с мужем направлялись к такси, когда к ним подбежал парень, который попросил помочь девушке, которую бьют.

"Действительно, в нескольких метрах от нас какой-то молодой человек наносил удары девушке. Не раздумывая мы подбежали, попытались его остановить. Я помню, как она обхватила меня и продолжала кричать: "Помогите! Помогите!". И тут вдруг парень переключился на нас. От ударов Олег упал. Когда он попытался встать, то в ход пошли ноги. Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч. Не обошлось и без бросков, как на соревнованиях по вольной борьбе", - написала Анна Димитриевич.
Семью юристов избили в Алматы

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Она пыталась остановить нападавшего, но он ударил ее в челюсть, после чего она отлетела и ударилась об асфальт, потеряв сознание. Когда ее привели в чувства, уже приехала полиция.

"Кроме полиции к агрессору присоединились друзья, присутствие полицейских которых не останавливало, и они продолжали преследовать Олега, кричать угрозы в его адрес. В настоящее время мне уже известно кто избивал меня и Олега. Его зовут Нурасыл. Как мне сообщили, он сын Турлыханова Даулета Болатовича... известный человек, уважаемый спортсмен", - рассказала алматинка.
Семью юристов избили в Алматы

Фото: Facebook/Анна Димитриевич

В Департаменте полиции Алматы отметили, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК - хулиганство.

"По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы. В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру города для определения подследственности, поскольку подозреваемый является военнослужащим".Пресс-служба ДП Алматы

3 января 2023 года в Талгаре парень избил и изрезал ножом бывшую девушку. Он выложил видео ее избитого до неузнаваемости лица в ее Instagram, откуда родственники и узнали о произошедшем и позвонили в полицию. Парня задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Читайте также

У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге

В Алматы сгорел автобус

Сбитые китайские шары в небе над США были "безобидными"

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Мы все можем оказаться под завалами - сейсмолог
Игра литосферных плит: как земные классики влияют на выбор места жительства
ошибка Романа Костомарова
Российский дзюдоист назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, оставшегося без стопы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления