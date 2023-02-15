Аким Шымкента от имени Смаилова поблагодарил пятиклассника, купившего макароны для пострадавших в Турции

Фото: pixabay

15 февраля аким Шымкента Мурат Айтенов поблагодарил ученика пятого класса за помощь пострадавшим в Турции после разрушительного землетрясения. Школьник пришел на прием к главе города с мамой, сообщает Zakon.kz.

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