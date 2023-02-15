Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Аким Шымкента от имени Смаилова поблагодарил пятиклассника, купившего макароны для пострадавших в Турции

Айтенов поблагодарил школьника Фото: pixabay
15 февраля аким Шымкента Мурат Айтенов поблагодарил ученика пятого класса за помощь пострадавшим в Турции после разрушительного землетрясения. Школьник пришел на прием к главе города с мамой, сообщает Zakon.kz.

Айтенов вручил Благодарственное письмо от имени премьер-министра страны. Также от акимата были вручены подарки.

Аким отметил, что поступок мальчика – пример для подражания.

10 февраля ученик пятого класса на деньги, выделенные мамой на обед, купил макароны и пришел в пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших в Турции. Поступок растрогал и умилил пользователей соцсетей.

Читайте также

В акимате высказались о сгоревшем в Алматы автобусе

Актюбинцам пообещали решить проблему с автобусами, не вышедшими на линию

Глава Управления образования СКО о ЧП в Петропавловске: С себя вину не снимаем

Анастасия Московчук
Землетрясения в Турции Айтенов Мурат Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Семью юристов избили в Алматы
Семью юристов избили в Алматы
У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге
У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге
"Никак не оправдываю": Даулет Турлыханов прокомментировал драку сына с юристами
"Никак не оправдываю": Даулет Турлыханов прокомментировал драку сына с юристами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления