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Пятиклассник из Шымкента потратил карманные деньги для пострадавших в Турции

Пятиклассник из Шымкента потратил карманные деньги для пострадавших в Турции Фото: Zakon.kz
В Шымкенте идет сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Турции. Ученик пятого класса на деньги, выделенные мамой на обед, купил макароны и пришел в пункт сбора, сообщает Zakon.kz.

Об этой удивительной истории рассказали в клубе "Добряки Шымкента".

В описании сказано, что такой случай произошел впервые.

"Мальчика зовут Павел. Он учится в пятом классе. Вместо обеда он решил помочь, сделать доброе дело! На деньги, которые ему мама дала на обед, он купил макароны и пришел пешком до волонтеров", — сказано в сообщении.


Автор также обращается к родителям и учителю мальчика.

"Родители Павла, если вы это видите — можете гордиться своим сыном. Он пропустил первый урок в школе, надеюсь, что учитель его не будет ругать".

Стоит отметить, что мама Паши прокомментировала видео.

"Мой сыночка, мой золотой, моя гордость! Я расплакалась", — написала она.

В настоящее время из многих стран в Турцию поступает гуманитарная помощь для поддержки пострадавших в землетрясении, произошедшем 6 февраля.

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Землетрясения в Турции Турция Шымкент
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