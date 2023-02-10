Пятиклассник из Шымкента потратил карманные деньги для пострадавших в Турции

В Шымкенте идет сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Турции. Ученик пятого класса на деньги, выделенные мамой на обед, купил макароны и пришел в пункт сбора, сообщает Zakon.kz.

Об этой удивительной истории рассказали в клубе "Добряки Шымкента".

В описании сказано, что такой случай произошел впервые.

"Мальчика зовут Павел. Он учится в пятом классе. Вместо обеда он решил помочь, сделать доброе дело! На деньги, которые ему мама дала на обед, он купил макароны и пришел пешком до волонтеров", — сказано в сообщении.





Автор также обращается к родителям и учителю мальчика.



"Родители Павла, если вы это видите — можете гордиться своим сыном. Он пропустил первый урок в школе, надеюсь, что учитель его не будет ругать".

Стоит отметить, что мама Паши прокомментировала видео.

"Мой сыночка, мой золотой, моя гордость! Я расплакалась", — написала она.

В настоящее время из многих стран в Турцию поступает гуманитарная помощь для поддержки пострадавших в землетрясении, произошедшем 6 февраля.