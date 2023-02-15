Памяти павших: через горнило Афганской войны прошли более 20 тысяч казахстанцев

Десятки тысяч казахстанских солдат исполняли свой воинский долг в Афганистане с 1979 по 1989 год. Свыше 900 погибли. Почтить память воинов-интернационалистов пришли сегодня к Вечному огню около 500 алматинцев, сообщает Zakon.kz.

Несколько сот человек собрались в Алматы в парке имени 28 героев-панфиловцев на торжественное мероприятие, посвященное 34-летию вывода советских войск из Афганистана.

Фото: Zakon.kz

День вывода войск из Афганистана отмечают 15 февраля в странах бывшего Советского Cоюза. Это день скорби и памяти обо всех погибших воинах-интернационалистах. Последние советские войска покинули Афганистан 15 февраля 1989 года. А выводить их начали 15 мая 1988 года.





"15 февраля для нас как праздник, как день Победы и день памяти тех, кто остался на полях, в горах и пустыне Афганистана. Это праздник воинов-интернационалистов, которые находились там с декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года и исполняли свой воинский долг", отметил алматинец Сергей Лыков.

Фото: Zakon.kz

Участники церемонии возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

Фото: Zakon.kz

Почтить память павших воинов пришли не только участники Афганской войны, но и ветераны локальных военных конфликтов на территории других стран, Вооруженных сил Казахстана, военнослужащие Десантно-штурмовых войск, личный состав местных органов военного управления г. Алматы.

Фото: Zakon.kz

Также были курсанты Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, воспитанники Алматинской военной школы-интерната им. Бауыржана Момышулы, представители других войск и воинских формирований, студенты и воспитанники военно-патриотических клубов "Жас сарбаз".

Фото: Zakon.kz

По последним данным, в Афганской войне советская армия потеряла свыше 15 тысяч человек, более 53 тысяч получили различные ранения. Но точных данных о количестве погибших солдат до сих пор нет. По оценкам некоторых экспертов, они составляют от одного до двух миллионов человек.

Фото: Zakon.kz

Через горнило той войны прошло более 22 тысяч казахстанцев, свыше 900 из них погибли, около 20 пропали без вести, тысячи молодых ребят вернулись инвалидами.

Фото: Zakon.kz

Председатель Координационного совета ветеранов в Афганистане Мурат Абдушкуров отметил, что "каждый год 15 февраля мы, ветераны Афганской войны, приходим в парк, чтобы отдать дань уважения подвигам наших земляков, мужественно и отважно выполнявших свой воинский долг. Сотни наших парней отдали свои жизни ради мира на Земле".

Фото: Zakon.kz

По словам генерал-майора, председателя "Совета генералов" Казахстана Махмуда Телегусова, казахстанские воины-интернационалисты продолжают боевые традиции ветеранов Великой Отечественной войны: "Во время январских событий наши воины-афганцы, а также участники боевых действий и межэтнического конфликта на территории других государств - Нагорном Карабахе, Таджико-Афганской границе, международных миротворческих операций, в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС организовали в Доме армии общественный штаб по стабилизации правопорядка в Алматы и стояли на защите стратегически важных объектов - больниц, водозаборных сооружений, ТЭЦ, телебашни и так далее. Они показали образцы стойкости и мужества, молодым нашим солдатам есть с кого брать пример".

Фото: Zakon.kz

Военнослужащие Алматинского гарнизона и курсанты военно-учебных заведений прошли торжественным маршем.

Фото: Zakon.kz

В завершении мероприятия военнослужащие Алматинской десантно-штурмовой бригады продемонстрировали элементы и мастерство рукопашного боя и был организован концерт, подготовленный творческим коллективом Общественного объединения ветеранов войны в Афганистане.