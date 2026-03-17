События

Скрывавшегося в России участника ОПГ экстрадировали в Казахстан

Фото: pexels
Казахстанца, скрывавшегося в России, вернули в Казахстан. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры сегодня, 17 марта 2026 года.

Известно, что в 2023-2024 годах подозреваемый, действуя в составе организованной группы, неоднократно помогал совершать мошенничества в крупном размере, вводя в заблуждение пользователей информационных систем.

В частности, казахстанец и его сообщники, используя Instagram, входили в доверие граждан и убеждали инвестировать денежные средства через их компанию, обещая получение дохода, многократно превышающего суммы вложенных инвестиций.

Уже после получения денежных средств они распределялись между соучастниками преступной группы, которые тратили их на собственные нужды.

"В результате преступных действий мошенников 75 гражданам из различных регионов Казахстана причинен ущерб на общую сумму около 80 млн тенге", – сказано в официальной публикации Генпрокуратуры.

После совершения преступления четырех сообщников осудили к различным срокам лишения свободы, а последнему удалось от органов уголовного преследования скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В марте 2025 года его задержали на территории России и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на Родину.

"В настоящее время он водворен в следственный изолятор".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Теперь за совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

23 февраля в пресс-службе надзорного органа рассказывали, что из Турции в Казахстан экстрадирован гражданин, подозреваемый в совершении серии мошенничеств в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019-2020 годах подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами и земельными участками четырех потерпевших – жителей Шымкента, причинив им в совокупности ущерб на общую сумму около 95 млн тенге.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
