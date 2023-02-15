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В ЕАЭС изменились правила заполнения пассажирской таможенной декларации

В ЕАЭС изменились правила заполнения таможенной декларации Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Решением Коллегии ЕЭК в Правила заполнения пассажирской таможенной декларации внесены изменения для случаев ввоза в страны ЕАЭС товаров для личного пользования с превышением норм беспошлинного ввоза, сообщает Zakon.kz.

Так, предусматривается, что при декларировании товаров для личного пользования, стоимость, вес или количество которых превышают нормы ввоза без уплаты таможенных платежей, в пассажирской декларации следует указывать информацию обо всех ввозимых физическим лицом товарах (за исключением бывших в употреблении вещей, взятых с собой в поездку).

Как считают в ЕЭК, такой подход позволит обеспечить максимальную точность для того, чтобы отделить товары, подпадающие под нормы беспошлинного ввоза, и не учитывать их при расчете подлежащих уплате таможенных платежей.

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