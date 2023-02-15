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Сделку "КазМунайГаза" с "Лукойлом" по морской добыче углеводородов прокомментировали в Минэнерго

Казахстан Россия КМГ Фото: пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"
Предоставление "Лукойлом" права недропользования на участок недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов", расположенный в казахстанском секторе Каспийского моря, прокомментировал вице-министр энергетики Асхат Хасенов, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в СЦК чиновник объяснил, почему выбрали российского партнера. По его словам, "Лукойл" изъявил желание, предоставил лучшие условия.

"И в этой связи был определен как стратегический партнер для "КМГ". Что Казахстан получит? В первую очередь мы долго ждем освоения данного месторождения. Вы знаете, что в свое время мы его планировали осваивать в рамках соглашения по Каспийскому проекту, но так как экономически не было стимулов для его освоения, этот проект государству вернули из-за того, что экономическая рентабельность была невысокая. Поэтому и был внедрен механизм улучшенного модельного контракта, который предусматривает предоставление фискальных и регуляторных преференций".Асхат Хасенов

9 февраля в "КМГ" и "Лукойл" заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря. Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50% доли участия в уставном капитале ТОО Kalamkas-Khazar Operating и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора. Документы определяют права и обязанности недропользователя в рамках совместной деятельности по разработке участка недр. Таким образом, "Лукойл" стал стратегическим партнером "КазМунайГаза" в освоении данного участка недр на шельфе Каспия.  

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