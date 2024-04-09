Российский "Лукойл" купил 50% доли месторождения "КазМунайГаза"

Накануне, 8 апреля 2024 года, стало известно, что одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" купила 50% доли месторождения в проекте "Каламкас-море/Хазар". В связи с этим АО "НК "КазМунайГаз" выступило с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Комментарий заместителя председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Куаныша Кудайбергенова по вопросу реализации 50%-ной доли в проекте "Каламкас-море/Хазар" опубликовали в Telegram-канале нацкомпании.

"Месторождения Каламкас-море и Хазар ранее входили в состав разных контрактов на недропользование с различными операторами. Оператором Каламкас-моря была компания НКОК, разрабатывающая Кашаганское месторождение, оператором Хазара – КМОК, с участием компаний "Шелл" и "Оман Ойл". По ряду причин их разработка затягивалась, в том числе и из-за отсутствия экономической целесообразности самостоятельной эксплуатации. В итоге компании отказались инвестировать в их освоение и вернули участки государству. Поэтому, учитывая географическую близость и геологическую схожесть этих месторождений, правительством было принято решение объединить эти проекты в один контракт на недропользование". Куаныш Кудайбергенов

В свою очередь, по его словам, после продолжительных переговоров "КазМунайГаз" привлек "Лукойл" в качестве стратегического партнера, который уже реализовал ряд схожих проектов в российском секторе Каспийского моря.

"Наличие стратегического партнера, обладающего соответствующими технологиями освоения шельфовых месторождений, являлось решающим фактором, благодаря которому проект удалось перезапустить. В противном случае, проект мог бы до сих пор находиться "на полке" в ожидании инвестора", – отметил Куаныш Кудайбергенов.

Зампредседателя правления АО "НК "КазМунайГаз" напомнил, что проект подразумевает инвестиции на уровне порядка 6,5 млрд долларов и относится к категории "технологически сложных".

"Впервые в Казахстане месторождение планируется эксплуатировать при помощи морских металлических платформ. При строительстве платформ будут задействованы казахстанские верфи в Мангистауской области, которые в настоящий момент фактически простаивают с момента завершения строительных работ на Кашагане. Все это подразумевает рост деловой активности в регионе и создание новых рабочих мест. Поэтому появление стратегического партнера, готового инвестировать в столь дорогостоящий проект, безусловно является положительным фактором". Куаныш Кудайбергенов

Он подчеркнул, что "КазМунайГаз" имеет 50% доли в проекте, все решения принимаются паритетно между участниками совместного предприятия.