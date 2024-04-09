Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Российский "Лукойл" купил 50% доли месторождения "КазМунайГаза"

Российский "Лукойл" купил 50% доли месторождения "КазМунайГаза", фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 09:29 Фото: kmg.kz
Накануне, 8 апреля 2024 года, стало известно, что одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" купила 50% доли месторождения в проекте "Каламкас-море/Хазар". В связи с этим АО "НК "КазМунайГаз" выступило с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Комментарий заместителя председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Куаныша Кудайбергенова по вопросу реализации 50%-ной доли в проекте "Каламкас-море/Хазар" опубликовали в Telegram-канале нацкомпании.

"Месторождения Каламкас-море и Хазар ранее входили в состав разных контрактов на недропользование с различными операторами. Оператором Каламкас-моря была компания НКОК, разрабатывающая Кашаганское месторождение, оператором Хазара – КМОК, с участием компаний "Шелл" и "Оман Ойл". По ряду причин их разработка затягивалась, в том числе и из-за отсутствия экономической целесообразности самостоятельной эксплуатации. В итоге компании отказались инвестировать в их освоение и вернули участки государству. Поэтому, учитывая географическую близость и геологическую схожесть этих месторождений, правительством было принято решение объединить эти проекты в один контракт на недропользование".Куаныш Кудайбергенов

В свою очередь, по его словам, после продолжительных переговоров "КазМунайГаз" привлек "Лукойл" в качестве стратегического партнера, который уже реализовал ряд схожих проектов в российском секторе Каспийского моря.

"Наличие стратегического партнера, обладающего соответствующими технологиями освоения шельфовых месторождений, являлось решающим фактором, благодаря которому проект удалось перезапустить. В противном случае, проект мог бы до сих пор находиться "на полке" в ожидании инвестора", – отметил Куаныш Кудайбергенов.

Зампредседателя правления АО "НК "КазМунайГаз" напомнил, что проект подразумевает инвестиции на уровне порядка 6,5 млрд долларов и относится к категории "технологически сложных".

"Впервые в Казахстане месторождение планируется эксплуатировать при помощи морских металлических платформ. При строительстве платформ будут задействованы казахстанские верфи в Мангистауской области, которые в настоящий момент фактически простаивают с момента завершения строительных работ на Кашагане. Все это подразумевает рост деловой активности в регионе и создание новых рабочих мест. Поэтому появление стратегического партнера, готового инвестировать в столь дорогостоящий проект, безусловно является положительным фактором".Куаныш Кудайбергенов

Он подчеркнул, что "КазМунайГаз" имеет 50% доли в проекте, все решения принимаются паритетно между участниками совместного предприятия.

"Руководство оператора проекта также состоит из равного количества представителей обоих участников. Таким образом, утверждения в некоторых СМИ о том, что "КМГ потерял контроль над проектом", не соответствуют действительности".Куаныш Кудайбергенов

Читайте также

бизнес
Президент внес поправки в законодательные акты по вопросам ведения бизнеса
Какие строения вокруг аэропортов будут сносить, рассказали в Минтранспорта
Какие строения вокруг аэропортов будут сносить, рассказали в Минтранспорта
Казахстан, Саткалиев, Минэнерго
В Казахстане хотят повысить ответственность за нарушение законодательства в области теплоэнергетики
Динара Халдарова
Россия Казахстан КазМунайГаз Лукойл
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: