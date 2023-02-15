Электронная очередь появится на границе Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном

До конца февраля по периметру Казахстана будет внедрена электронная очередь еще на четырех пунктах пропуска. Об этом сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Из четырех пунктов пропуска два находятся на границе с Китаем – это пункты пропуска "Бахты" (область Абай) и "Майкапчагай" (ВКО).



"В "Бахты" сервис "CarGoRuqsat" заработает с 15 февраля, на автопереходе "Майкапчагай" – с 20 февраля. Ранее на казахстанско-китайской границе была внедрена электронная очередь на пунктах пропуска "Достык" и "Нур-Жолы". Другие два пункта пропуска находятся на юго-западе страны. Это пункты пропуска "Темир-Баба" – с 22 февраля и "Тажен" – с 27 февраля. Оба пункта пропуска находятся в Мангистауской области. Первый – на границе с Туркменистаном, второй – с Узбекистаном", – рассказали в КГД.

Система электронной очереди создана и обслуживается отечественными разработчиками и специалистами сервиса онлайн-бронирования АО "Информационно-учетный центр" Министерства финансов РК.



На сегодня в системе зарегистрировано около 7,5 тыс. пользователей, которыми произведено 84 тыс. операций по бронированию очереди.

По сообщению разработчиков, сервис постоянно эволюционирует и улучшается. В скором времени он будет дополнен проверкой личности через "Face ID", то есть через сканирование лица, а также заработает подтверждение личности через банковскую карту – для иностранных граждан.

Как рассказали в КГД, так как проверку через государственные базы данных проходят казахстанские перевозчики, по иностранным перевозчикам интеграций с базами данных у нас нет, соответственно, имели место факты неправомерного заполнения очереди.

"Так, представители нескольких иностранных компаний бронировали очередь, видоизменяя госномера транспортных средств, то есть вбивая их в одном случае со знаком "тире", в другом случае – с "пробелом" и так далее, разные вариации. Так они массово занимали бронь, а уже потом имели возможность передвигать машины своих клиентов", – пояснили в комитете.

Анализ показал, что за два месяца с момента запуска сервиса границу через пункт пропуска "Достык" пересекли 1759 транспортных средств, из которых 1108, или 63 процента, – это машины от данных пользователей.

Из-за нарушения пользовательского соглашения аккаунты данных пользователей были заблокированы. В случае, если фуры с указанными в брони номерами прибудут на границу, они проедут, но передвигать очередь или отменять какую-то бронь указанный пользователь уже не может.

Материалы по факту нарушения пользовательского соглашения будут переданы в правоохранительные органы для дачи соответствующей оценки таким действиям.

"Необходимо отметить, что в соответствии с заключенным пользовательским соглашением разблокировка аккаунтов пользователей, нарушивших пользовательское соглашение, возможна по истечении 90 календарных дней либо раньше – по решению суда", – рассказал Азамат КУРМАНОВ, главный специалист АО "Информационно-учетный центр" МФ РК.

С 23 ноября 2022 года на нескольких пунктах пропуска казахстанско-китайской границы была внедрена электронная очередь – сервис "CarGoRuqsat". Инициаторами внедрения сервиса электронной очереди "CarGoRuqsat" являются Комитет государственных доходов МФ РК и Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК. Сервис был запущен на цифровой платформе Qoldau.kz и является бесплатным для пользователей.

Задача сервиса электронной очереди "CarGoRuqsat" состоит в том, чтобы перевозчики могли заранее забронировать очередь, и очередь эта была публичной.

Во-первых, это ускорило процесс прохождения грузовых машин границ за счет того, что еще на стадии бронирования перевозчики проходят форматно-логический контроль. Система проверяет заявителя на наличие долгов по налогам, за проезд по платным дорогам, проверяет регистрацию тягача и прицепа и так далее. Вторая задача сервиса – минимизировать риски неправомерной манипуляции с очередью на границе.