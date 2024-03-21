На границе Казахстана с Узбекистаном скопилась очередь из автомашин

Пограничная служба КНБ РК сообщила, что перед пунктами пропуска на границе с Узбекистаном наблюдается скопление лиц и транспортных средств на выезд из Казахстана, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, это связано с выездом, преимущественно, иностранных граждан из нашей страны на период празднования "Наурыз мейрамы", а также с проводимой реконструкцией ряда пунктов пропуска "Капланбек", "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт".

"Пропуск через государственную границу осуществляется в штатном режиме, приняты меры по контролю ситуации в пунктах пропуска", – говорится в сообщении.

Ранее в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана 18 марта 2024 года рассказали, будут ли работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем.