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На границе Казахстана с Узбекистаном скопилась очередь из автомашин

На границе Казахстана с Узбекистаном скопилась очередь из автомашин, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 18:14 Фото: КНБ РК
Пограничная служба КНБ РК сообщила, что перед пунктами пропуска на границе с Узбекистаном наблюдается скопление лиц и транспортных средств на выезд из Казахстана, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, это связано с выездом, преимущественно, иностранных граждан из нашей страны на период празднования "Наурыз мейрамы", а также с проводимой реконструкцией ряда пунктов пропуска "Капланбек", "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт".

"Пропуск через государственную границу осуществляется в штатном режиме, приняты меры по контролю ситуации в пунктах пропуска", – говорится в сообщении.

Ранее в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана 18 марта 2024 года рассказали, будут ли работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем. 

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