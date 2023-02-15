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Пережить Масленицу: советы врачей Алматы

Пережить Масленицу: советы врачей Алматы Фото: pixabay
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы обратился с заявлением. В нем даны рекомендации врачей в преддверии Масленицы, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году Масленица пройдет с 20 по 26 февраля.

"Масленица идет, блины да мед несет..." – гласит народная поговорка.

При приготовлении блинов санитарные врачи южного мегаполиса напоминают о профилактике кишечных инфекций и пищевого отравления в масленичную неделю.

В особенности, как отмечает Асель Калыкова, замруководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, необходимо быть более внимательным при выборе яиц (яйца могут быть заражены бактериями Salmonella и быть основным источником сальмонеллеза).

Сальмонелла может попасть на скорлупу яиц, когда птицы откладывают яйца или когда яйца соприкасаются с птичьим пометом после снесения.

Инкубационный период сальмонеллеза колеблется от 6 часов до 2–3 суток, в среднем – 12–24 часа.

Начало заболевания острое: озноб, повышение температуры до 38–39 градусов, головная боль, общая слабость, схваткообразные боли в животе, тошнота и рвота. Как правило, болезнь длится от 2 до 10 суток.

Необходимо помнить, что при появлении симптомов заболевания следует обратиться к врачу. 

Санитарные врачи рекомендуют:

  • не приобретать продукты неизвестного происхождения в местах несанкционированной торговли;
  • в домашних условиях храните яйца в холодильнике при температуре 4°C или ниже, которая должна соответствовать температуре исправно работающего холодильника;
  • не используйте при приготовлении треснувшие или грязные яйца;
  • выбирать безопасные пищевые продукты – при покупке продуктов питания, например, готовых замороженных блинов, в первую очередь обращайте внимание на целостность упаковки, дату изготовления, срок годности и условия хранения;
  • при приготовлении праздничных блюд в первую очередь необходимо следить за чистотой рук, оборудования, кухонного инвентаря, помещений;
  • сырые продукты и готовую пищу хранить раздельно, для их обработки пользоваться отдельными ножами и разделочными досками;
  • тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды перед употреблением под проточной водой;
  • использовать качественную, чистую воду;
  • срок хранения приготовленных блинов зависит от нескольких факторов: простые блины при комнатной температуре хранятся не более 4 часов, а в холодильнике – около суток в закрытой посуде, а блины с начинкой (например, с творогом) хранятся значительно меньше времени.
"Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов".

Праздник Масленицы пришел из языческой культуры и изначально был связан с днем весеннего равноденствия – народ провожал зиму и встречал весну.

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