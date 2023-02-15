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Законодательство РК

Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

вице-министр сельского хозяйства Фото: Facebook/yerbol.taszhurekov
Постановлением Правительства РК Ербол Тасжуреков назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает Zakon.kz.

Ербол Тасжуреков родился в 1979 году в Таразе.

Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Государственный международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссави, Академию госуправления при Президенте РК, Национальную школу администрации Франции.

Трудовую деятельность начал в 1998 году менеджером в частной компании.

В разные годы трудился в частных коммерческих структурах. Работал в Алматинском районном суде Астаны, был руководителем в департаментах уже упраздненного Министерства регионального развития. 

Был замдиректора департаментов в Министерстве нацэкономики. С 2018 года работал заместителем акима упраздненной ЮКО, а также был замакима Туркестанской области.

С апреля 2019 года по июнь 2021 год являлся управляющим директором – членом Правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

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