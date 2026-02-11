#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
491.88
585.83
6.36
События

Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

Таласбек Канафин, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 17:59 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Таласбек Канафин назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК.

Таласбек Канафин родился в 1986 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2008 году системным администратором ТОО "Астыкжан-Караганда", Астана. С 2009 по 2016 г. работал в структуре АО "Национальные информационные технологии" на различных должностях: от главного специалиста до ведущего инженера и руководителя проекта.

2017-2019 гг. – начальник отдела информационных технологий, заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

2019-2024 гг. – работа в структуре Министерства иностранных дел РК на различных должностях: от и.о. заместителя Департамента административной работы и контроля до заместителя директора Департамента цифровизации.

С февраля 2020 года по настоящее время работал директором Департамента цифровизации Министерства иностранных дел РК.

2 февраля стало известно о назначении нового вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Назначен вице-министр сельского хозяйства РК
18:42, 15 февраля 2023
Назначен вице-министр сельского хозяйства РК
Назначен вице-министр сельского хозяйства РК
10:10, 05 июня 2024
Назначен вице-министр сельского хозяйства РК
Экс-мажилисмен стал вице-министром сельского хозяйства
15:10, 14 июля 2023
Экс-мажилисмен стал вице-министром сельского хозяйства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Министр спорта РФ хочет запретить Елене Рыбакиной въезжать в Россию
18:02, Сегодня
Министр спорта РФ хочет запретить Елене Рыбакиной въезжать в Россию
Призёр Олимпиады из Казахстана стал чемпионом Азии
17:56, Сегодня
Призёр Олимпиады из Казахстана стал чемпионом Азии
Казахстан посеян в первой корзине Лиги C перед жеребьёвкой Лиги наций УЕФА 2026/27
17:52, Сегодня
Казахстан посеян в первой корзине Лиги C перед жеребьёвкой Лиги наций УЕФА 2026/27
Скандальный экс-хоккеист "Барыса" огорчил игрока сборной Казахстана в КХЛ
17:35, Сегодня
Скандальный экс-хоккеист "Барыса" огорчил игрока сборной Казахстана в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: