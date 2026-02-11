Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

Постановлением правительства Таласбек Канафин назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК.

Таласбек Канафин родился в 1986 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2008 году системным администратором ТОО "Астыкжан-Караганда", Астана. С 2009 по 2016 г. работал в структуре АО "Национальные информационные технологии" на различных должностях: от главного специалиста до ведущего инженера и руководителя проекта.

2017-2019 гг. – начальник отдела информационных технологий, заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

2019-2024 гг. – работа в структуре Министерства иностранных дел РК на различных должностях: от и.о. заместителя Департамента административной работы и контроля до заместителя директора Департамента цифровизации.

С февраля 2020 года по настоящее время работал директором Департамента цифровизации Министерства иностранных дел РК.

2 февраля стало известно о назначении нового вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК.