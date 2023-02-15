Названы самые богатые женихи и невесты планеты

Есть на нашей планете такие люди, перед которыми не удастся щегольнуть своим богатством, потому что они все равно окажутся богаче тебя. Они построили бизнес-империи, но что им делать с одиночеством? Forbes составил список 10 самых богатых женихов и невест на земле, сообщает Zakon.kz.

В список не стали включать тех, кому больше 75 лет, пишет Рамблер. Любви все возрасты покорны и все такое, но в этот раз обошлись без очень пожилых миллиардеров. К тому же многие из них уже и не планируют обзаводиться семьей.

На первом месте самый состоятельный человек планеты – Илон Маск, глава Tesla и SpaceX. Капитал бизнесмена составляет $187,2 млрд. За его плечами уже три развода, причем два из них с одной и той же женщиной – Талулой Райли. После нее у Маска были отношения с актрисой Эмбер Хёрд и певицей Граймс, но со всеми он расстался. Всего у миллиардера 10 детей от разных женщин.

Далее в списке сооснователь и бывший гендиректор Twitter Джек Дорси. Сейчас главное детище предпринимателя принадлежит Илону Маску, но он все еще потрясающе богат. Состояние бизнесмена – $4,9 млрд.

А вот и первая невеста – 59-летняя Лорен Пауэлл Джобс. Вдова Стива Джобса основала фирму Emerson Collective и занимает в ней должность президента. От покойного сооснователя Apple у Лорен трое взрослых детей. Ее капитал – $12,5 млрд.

С Брайном Чёски, создателем сайта для размещения и поиска краткосрочной аренды Airbnb, будущей невесте искать жилье точно долго не придется. Предпринимателю всего 41 год, а у него уже $9,1 млрд. Да и с телосложением все в полном порядке – бывший бодибилдер как-никак.

Еще одна невеста и, слава богам, не вдова – Мелинда Френч Гейтс. После развода с Биллом Гейтсом она стала баснословно богата. Forbes оценивает ее капитал в $6,7 млрд. Но 58-летнюю миллиардершу окольцевать будет крайне сложно. У нее за плечами 27 лет брака с Биллом Гейтсом, и, кажется, сейчас ее больше волнует борьба с патриархатом.

Далее у нас основатель инвестиционного хедж-фонда Citadel Advisors Кен Гриффин. Капитал 54-летнего богача оценивают в $32,8 млрд. И с ним у потенциальной невесты тоже не будет недостатка в жилье, причем в самом элитном. Но два брака Гриффина уже рухнули. Может, с третьим повезет?

Рухнул брак и у Маккензи Скотт. Правда, этот развод как раз сделал ее самой богатой женщиной в мире, ибо развелась она с основателем Amazon Джеффом Безосом. Состояние Маккензи оценивают в $26,8 млрд. Второй раз она вышла замуж за простого бывшего школьного учителя. Но история про принцессу и нищего закончилась довольно быстро, и супруги развелись.

Следующий жених – Николас Берггрюэн – когда-то стал известен всему миру как "бездомный миллиардер". Предприниматель продал свои квартиры в Нью-Йорке и Майами, чтобы жить в роскошных отелях. Сейчас у руководителя аналитического центра Berggruen Institute с домами все хорошо. Как и с деньгами – его состояние Forbes оценил в $3,1 млрд. Но возраст уже солидный – 61 год.

Ну и, конечно, в список затесались люди из шоу-бизнеса. Ким Кардашьян с капиталом $1,7 млрд и привлекательными формами ищет мужчину "с мозгами". И это после всех скандалов и расставания с рэпером Канье Уэстом. "Думаю, это будет, например, ученый, нейробиолог, биохимик, врач, адвокат – мне хотелось бы кого-нибудь в этом роде", – говорила Ким про своего будущего избранника.

Замыкает список американский актер и продюсер Тайлер Перри. В 2020 году он развелся и с тех пор одинок. А ведь Тайлер чертовски богат – у него $1 млрд.