Пропавшую 13-летнюю девочку нашли за 200 км от Кокшетау
Как сообщили в Департаменте полиции, в пристоличный район девочка уехала на такси.
Участковые инспекторы, проезжая на служебном авто, заметили подростка, которая при виде полицейского авто быстро забежала в ближайший магазин. Такое поведение стражам порядка показалось подозрительным, и они решили остановиться.
Фото: ДП Акмолинской области
Увидев девочку, они узнали в ней разыскиваемую по ориентировке Аяшеву.
По словам девочки, в Акколь она приехала вечером 14 февраля и переночевала у своей знакомой.
В декабре 2022 года родители девочки были лишены родительских прав, и она находилась в КГУ "Областной центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации села Сандыктау".
13-летняя Элеонора Аяшева находилась в многопрофильной областной детской больнице. По словам медсестры, около 18:50 пациентка самовольно покинула стены больницы, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Ее объявили в розыск.