Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пропавшую 13-летнюю девочку нашли за 200 км от Кокшетау

нашли пропавшую девочку в Акмолинской области Фото: Zakon.kz
13-летнюю Элеонору Аяшеву, которая пропала из многопрофильной областной детской больницы, нашли за 200 км от Кокшетау – в городе Акколь, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции, в пристоличный район девочка уехала на такси.

Участковые инспекторы, проезжая на служебном авто, заметили подростка, которая при виде полицейского авто быстро забежала в ближайший магазин. Такое поведение стражам порядка показалось подозрительным, и они решили остановиться.


Нашли пропавшую девочку

Фото: ДП Акмолинской области


Увидев девочку, они узнали в ней разыскиваемую по ориентировке Аяшеву.

По словам девочки, в Акколь она приехала вечером 14 февраля и переночевала у своей знакомой.

В декабре 2022 года родители девочки были лишены родительских прав, и она находилась в КГУ "Областной центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации села Сандыктау".

13-летняя Элеонора Аяшева находилась в многопрофильной областной детской больнице. По словам медсестры, около 18:50 пациентка самовольно покинула стены больницы, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Ее объявили в розыск.

Читайте также

Названы самые богатые женихи и невесты планеты

Главное за день: закон о Елбасы утратил силу, ИИН для иностранцев

Президент подписал закон об обмене осужденными между Казахстаном и Узбекистаном

Лариса Черненко
Акмолинская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Семью юристов избили в Алматы
Семью юристов избили в Алматы
У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге
У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге
"Никак не оправдываю": Даулет Турлыханов прокомментировал драку сына с юристами
"Никак не оправдываю": Даулет Турлыханов прокомментировал драку сына с юристами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления