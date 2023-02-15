Пропавшую 13-летнюю девочку нашли за 200 км от Кокшетау

13-летнюю Элеонору Аяшеву, которая пропала из многопрофильной областной детской больницы, нашли за 200 км от Кокшетау – в городе Акколь, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции, в пристоличный район девочка уехала на такси.

Участковые инспекторы, проезжая на служебном авто, заметили подростка, которая при виде полицейского авто быстро забежала в ближайший магазин. Такое поведение стражам порядка показалось подозрительным, и они решили остановиться.





Фото: ДП Акмолинской области





Увидев девочку, они узнали в ней разыскиваемую по ориентировке Аяшеву.

По словам девочки, в Акколь она приехала вечером 14 февраля и переночевала у своей знакомой.

В декабре 2022 года родители девочки были лишены родительских прав, и она находилась в КГУ "Областной центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации села Сандыктау".

13-летняя Элеонора Аяшева находилась в многопрофильной областной детской больнице. По словам медсестры, около 18:50 пациентка самовольно покинула стены больницы, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Ее объявили в розыск.