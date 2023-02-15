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В Алматы запрещенные для школьников сайты внесут в "черный список"

запрещенный для школьников контент Фото: Zakon.kz
Прокуратура Алматы провела анализ защищенности учащихся общеобразовательных школ от запрещенной информации, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях распространилось видео, как в одном из учебных заведений города учащиеся на уроке просматривали видео порнографического характера. В этой связи прокуратура Алматы провела анализ.

По закону госорганы должны принимать меры, направленные на недопущение доступа детей к запрещенному к просмотру контенту, распространяющему порнографию, культ жестокости и насилие, оскорбляющему человеческое достоинство, оказывающему вредное воздействие на детей и способствующему совершению правонарушений.

"Несмотря на принимаемые органами меры по блокировке таких сайтов, практически ежедневно создаются новые. Учитывая это, прокуратура Алматы предложила усилить и пересмотреть работу по мониторингу такого контента и недопущению распространения среди учащихся".Пресс-служба прокуратуры Алматы

По акту прокурорского надзора управление образования приняло специальный приказ, по которому на Городской научный методический центр новых технологий в образовании возложили обязанность проведения мониторинга и формирования "черного списка".

Выявленные запрещенные сайты будут вносить в корпоративную сеть School net. Это позволит максимально минимизировать доступ учащихся к нежелательному контенту.

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