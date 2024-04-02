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Знания казахстанских школьников оценят по-новому

Казахстан, школьники, проверка знаний, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 12:13 Фото: pixabay
Качество знаний учащихся школ оценят в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

С 15 апреля в школах Казахстана начнется мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО).

"В нем примут участие 150 тысяч учащихся четвертых и девятых классов из 2462 организаций среднего образования", – сообщили 2 апреля в Комитете по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения.

МОДО продлится до 26 апреля. В 2024 году тестовые задания обновили с учетом международных рамок оценивания: PISA, PIRLS, TIMSS. Сейчас казахстанская система МОДО проходит международную аккредитацию.

В ведомстве рассказали, что МОДО – это казахстанское национальное исследование качества знаний школьников, которое позволяет оценить эффективность учебных программ, выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе. Конечным результатом будет выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона и конкретной школы для повышения качества образования.

Весной 2023 года Министерство просвещения утвердило в новой редакции Правила проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся. МОДО в четвертых классах проводится в форме тестирования на языке обучения по трем направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) в электронном формате.

МОДО в девятых классах проводится в форме тестирования на языке обучения по двум направлениям (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) на трех языках (русском, казахском и английском), по одному направлению (грамотность чтения) в электронном формате.

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Ирина Капитанова
Министерство просвещения РК Казахстан
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