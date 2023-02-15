Казахстанский самолет с гумпомощью был одним из первых в Сирии

В сирийском Алеппо казахстанский самолет с гуманитарным грузом был одним из первых. Рейс был опасным, сообщает Zakon.kz.

Автоколонна с гуманитарной помощью приехала из восточной провинции Сирии Дейр-эз-Зор. Первый гуманитарный груз неделей раньше развернули из-за разногласий между повстанцами и курдскими властями, сообщает телеканал "Астана".

"Наши семьи собрали помощь в Дерй-Аз-Зоре. 48 грузовиков нагружены мебелью, одеялами, словом, самым необходимым. Собирали всем миром. Это тоже наши братья и им нужна помощь". Волонтер Ахмед Аль-Абдалла

Международная помощь только сейчас начала доходить до Сирии. Пока весь мир помогал Турции, жители соседней страны вынуждены были буквально руками разгребать завалы.

"Мы никого не могли вытащить. Люди были под бетоном и кричали: "Вытащите нас!" Но одних только наших рук недостаточно. Я потерял детей, брата и других родственников. Всего 25 человек". Валид Ибрагим

Казахстан одним из первых откликнулся на беду сирийцев. По поручению Касым-Жомарта Токаева в страну доставили 50 тонн гуманитарной помощи.

Это консервы, теплая одежда, палатки и кровати. Как рассказал лично контролировавший рейс генеральный директор Исламской организации по продбезопасности Ерлан Байдаулет, полет был сопряжен с рисками.

"Военные действия замолкают. Были опасения, когда приближались к Алеппо. Мы практически первый самолет, который там приземлился. Основная погрузка шла через другие порты Дамаска и военный аэропорт Хмеймим. Диспетчер долго, где-то полчаса не мог приземлиться. Тем не менее мы приземлились. Нас встретили военные". Ерлан Байдаулет

Помощь ООН дошла только до подконтрольных правительству территорий.

"Это была самая тяжелая неделя в нашей жизни. Никогда раньше не было такого, чтобы землетрясение, а международное сообщество и ООН не помогали. ООН потерпела сокрушительный провал, должно быть проведено расследование этих недоработок". Глава спасательных сил организации "Белые каски" Раед Салех

Хорошим решением стали мобильные клиники. Организаторы отмечают, что пострадавшие стали поступать сюда только в последние 24 часа. Но все равно не хватает лекарств.

"Мы потеряли много медицинского персонала во время землетрясения. Погибло много врачей. Это одна из причин, побудивших нас предоставлять услуги в этом месте. Кроме того, не хватает медикаментов, инструментов и принадлежностей для оказания первой помощи". Врач-доброволец в мобильной клинике Мохаммад Мусатат

Сейчас число жертв землетрясения в Сирии приближается к 5 тысячам человек. Около 9 тысяч получили травмы. Но ежедневно спасательные отряды обнаруживают новые тела погибших.