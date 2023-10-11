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Казахстан отправил более 1,6 тыс. тонн гумпомощи в Афганистан

гуманитарный груз Фото: МЧС РК
Казахстан направляет гуманитарный груз в пострадавший от землетрясения Афганистан, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с поручением президента для оказания поддержки Афганистану из государственного материального резерва выделили продукты питания, палатки, одежду и постельные принадлежности.

Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн.

Лекарства и палатки направлены самолетом Национальной гвардии.

самолет

Фото: МЧС РК

гуманитарный груз

Фото: МЧС РК

гуманитарный груз

Фото: МЧС РК

гуманитарный груз

Фото: МЧС РК

Направить в Афганистан спасателей и гуманитарную помощь поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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Казахстанские спасатели отправились с гуманитарной миссией в Афганистан

7 октября Афганистан потрясло землетрясение магнитудой 6,2, от которого погибло более 2 тыс. человек.

Также сегодня, 11 октября, на расстоянии 34 км к северо-западу от города Герат в Афганистане, в котором проживают около 272 тыс. человек, произошло еще одно сильное землетрясение магнитудой 6,5. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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