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Гастроэнтеролог назвал продукты, которые улучшают обмен веществ

диетическая рыба Фото: pixabay
Улучшить метаболизм поможет физическая активность, а также овощи, рыба и продукты с низким гликемическим индексом, сообщает Zakon.kz.

По словам гастроэнтеролога Андрея Якушева, под нарушением метаболизма чаще всего подразумевают эндокринные изменения и распространенные заболевания – сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, сообщает Газета.ru.

"Бороться с этими нарушениями можно, и сделать это просто, если соблюдать принципы рационального и правильного питания, а также ежедневно заниматься физической активностью".Андрей Якушев

Он отметил, что из продуктов питания людям с нарушением метаболизма важно в первую очередь употреблять овощи.

"Большое количество овощей уменьшает калорийность пищи и улучшает обменный процесс за счет содержащихся там витаминов и антиоксидантов, благодаря этому улучшается метаболизм".Андрей Якушев

Второй полезный для обмена веществ продукт – рыба. Все дело в содержащихся в ней омега, жирных кислот, которые улучшают метаболизм, уменьшают количество холестерина в крови и способствуют снижению весу.

"Среди продуктов, которые, напротив, ухудшают метаболизм, можно выделить сладости – виной всему содержащиеся в них углеводы".Андрей Якушев

По словам гастроэнтеролога, также улучшают обмен веществ продукты с низким гликемическим индексом, к которым относятся нежирные сорта мяса, горький шоколад и фрукты.

При этом последние два продукта стоит употреблять с осторожностью, не перебарщивая.

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