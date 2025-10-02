Какие продукты улучшают качество сна

Невролог Анна Черепанова рассказала, что ряд продуктов могут помочь улучшить качество сна, сообщает Zakon.kz.

В беседе с KP.RU она отметила, что стакан теплого молока перед сном может повысить уровень гормона сна мелатонина, а также триптофана, который помогает успокоиться и легче заснуть.

По ее словам, жирная рыба, кукуруза и вишня способствуют поддержанию нормальной выработки гормонов сна. В бананах тоже содержится триптофан, также в них есть витамин B6 и магний, которые тоже способствуют качественному сну и помогают быстрее уснуть.

Кроме того, Черепанова посоветовала добавить в рацион фисташки. По ее словам, в них содержится витамин В6, который помогает преобразованию триптофана в мелатонин.

