Советы

Какие продукты улучшают качество сна

какие продукты улучшают качество сна, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 22:41 Фото: pixabay
Невролог Анна Черепанова рассказала, что ряд продуктов могут помочь улучшить качество сна, сообщает Zakon.kz.

В беседе с KP.RU она отметила, что стакан теплого молока перед сном может повысить уровень гормона сна мелатонина, а также триптофана, который помогает успокоиться и легче заснуть.

По ее словам, жирная рыба, кукуруза и вишня способствуют поддержанию нормальной выработки гормонов сна. В бананах тоже содержится триптофан, также в них есть витамин B6 и магний, которые тоже способствуют качественному сну и помогают быстрее уснуть.

Кроме того, Черепанова посоветовала добавить в рацион фисташки. По ее словам, в них содержится витамин В6, который помогает преобразованию триптофана в мелатонин.

Ранее сообщалось, что цены на основные продукты питания остановились.

