Циклон "Габриэль": в Новой Зеландии погибли четыре человека

Мощный циклон, обрушившийся на Новую Зеландию на днях, унес жизни как минимум четырех человек. В том числе одного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Власти Новой Зеландии официально подтвердили, что тело ребенка найдено в одном из самых пострадавших от действия циклона районе. Сообщается о гибели по меньшей мере еще троих людей.

Как минимум 300 человек спасались от наводнений на крышах домов, их успели эвакуировать, пишет ВВС. Вечером 15 февраля жители страны ощутили подземные толчки магнитудой 6 баллов.

По последним данным, более 10,5 тысяч человек покинули свои дома из-за циклона "Габриэль". Власти страны уже назвали стихию самой мощной за последнее столетие. Премьер-министр Крис Хипкинс заявил о "нескольких" гражданах страны, которых считают пропавшими без вести.

Циклон "Габриэль" обрушился на Новую Зеландию на днях. Сильный ветер поднимал волны до 11 метров, стихией размыло дороги, отдаленные районы оказались отрезаны от внешнего мира. Страну накрыло наводнение и оползни.