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Еще один казахстанец скончался от коронавируса

Еще один казахстанец скончался от коронавируса Фото: Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения Казахстана предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 16 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 105 новых случаев КВИ и один летальный исход.

Казахстанец скончался от коронавируса

Фото: Telegram/DenMinPR

На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1590 человек (–1 414+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 125 пациентов, на амбулаторном уровне – 1465.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – три пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – три пациента,
  • на аппарате ИВЛ – два пациента.

14 февраля 2023 года в Казахстане было выявлено 49 новых случаев COVID-19 и один – летальный. 15 февраля Минздрав РК зафиксировал резкий рост числа заболевших коронавирусом – 91.

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