Еще один казахстанец скончался от коронавируса

В Министерстве здравоохранения Казахстана предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 16 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 105 новых случаев КВИ и один летальный исход.

Фото: Telegram/DenMinPR

На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1590 человек (–1 414+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 125 пациентов, на амбулаторном уровне – 1465.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – три пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – три пациента,

на аппарате ИВЛ – два пациента.

14 февраля 2023 года в Казахстане было выявлено 49 новых случаев COVID-19 и один – летальный. 15 февраля Минздрав РК зафиксировал резкий рост числа заболевших коронавирусом – 91.