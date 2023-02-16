Еще один казахстанец скончался от коронавируса
Фото: Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения Казахстана предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 16 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 105 новых случаев КВИ и один летальный исход.
Фото: Telegram/DenMinPR
На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1590 человек (–1 414+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 125 пациентов, на амбулаторном уровне – 1465.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – три пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – три пациента,
- на аппарате ИВЛ – два пациента.
14 февраля 2023 года в Казахстане было выявлено 49 новых случаев COVID-19 и один – летальный. 15 февраля Минздрав РК зафиксировал резкий рост числа заболевших коронавирусом – 91.
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