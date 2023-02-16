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Тела женщины и мужчины нашли рядом с оголенными проводами в Экибастузе

Экибастуз Фото: polisia.kz
13 февраля житель Экибастуза сообщил о затоплении жилого помещения из-за повреждения радиаторов отопления по адресу ул. Бухар Жырау. Полиция, приехав на место, обнаружила тела мужчины 1959 года рождения и женщины 1965 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Внешних признаков насильственной смерти не было. Сотрудниками ЧС и коммунальной службы установлено, что в гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами.

"Экибастузско-Баянаульским МРО ИСЭ по Павлодарской области 14 февраля по итогам судебно-медицинского исследования трупов поставлен предварительный диагноз – “поражение техническим электричеством“, – говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Факт зарегистрирован в УП города Экибастуза.

3 февраля в Таразе четырехлетнего ребенка ударило током. Инцидент произошел на улице Абдуллина, когда ребенок, оставшись без присмотра взрослых, играл возле трансформатора.

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