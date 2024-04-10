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Тело убитого мужчины нашли в центре Уральска

найдено тело, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 18:14 Фото: Zakon.kz
10 апреля полицейским Уральска поступил вызов о том, что на территории завода лежит человек. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили тело мужчины европейской внешности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", погибшему около 40 лет.

"На теле имеются видимые телесные повреждения", – рассказал начальник Абайского отдела полиции Аслан Айтмуханов.

По факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК "Убийство".

Ранее сообщалось, что в Костанайской области во дворе дома нашли тело мужчины. По предварительной информации, это был аким Пресногорьковского сельского округа Узункольского района Тастемир Турсунбаев.

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