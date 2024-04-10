Тело убитого мужчины нашли в центре Уральска

Фото: Zakon.kz

10 апреля полицейским Уральска поступил вызов о том, что на территории завода лежит человек. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили тело мужчины европейской внешности, сообщает Zakon.kz.

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