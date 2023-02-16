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Сенат ратифицировал соглашение об устранении торговых барьеров на границах ЕАЭС

Сенат ратифицировал соглашение об устранении торговых барьеров на границах ЕАЭС Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Сената Парламента Казахстана 16 февраля 2023 года ратифицировали соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил закон министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. 

По его словам, проект закона разработан в реализацию ст. 55 Договора о Евразийском экономическом союзе и определяет порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов с третьими странами  в отношении продукции, на которую действуют технические  регламенты ЕАЭС.

Министр отметил, что на сегодня приняты 52 технических регламента, из них 45 вступили в силу.

"Принятие соглашения создаст условия для взаимного признания результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных в Союзе и на территории третьей страны". Серик Жумангарин

В заключении профильного комитета Сената сказано, что в соответствии с соглашением предусматривается устранение технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, осуществляющимся посредством заключения международных договоров Союза с такими странами.

Заключение международных договоров Союза будет осуществляться с учетом возможности выполнения следующих условий:

  • обеспечения соответствия продукции, выпускаемой в обращение в рамках Союза, требования, установленным техническими регламентами Союза, и обеспечения соответствия продукции, выпускаемой в обращение на территории третьей страны, требованиям, установленным законодательством третьей страны;
  • признания результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных техническими регламентами Союза в отношении продукции, выпускаемой в обращение в рамках Союза;
  • наличия в третьей стране органа по аккредитации;
  • обеспечения равнозначности применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия путем осуществления органами по аккредитации государств-членов и третьей страны взаимных сравнительных оценок указанных процедур;
  • обеспечения равнозначности процедур оценки соответствия, проводимых в рамках Союза и в третьей стране; взаимного признания государствами-членами и третьей страной результатов оценки соответствия объектов технического регулирования обязательным требованиям.

Ожидаемыми результатами реализации соглашения являются:

  • наращивание взаимовыгодного сотрудничества государств-членов Союза с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями посредством механизмов и условий для взаимного устранения технических барьеров в торговле при сохранении баланса интересов безопасности товаров и развития товарооборота;
  • возможность выхода товаров на рынки третьих стран без проведения дополнительных испытаний по показателям, эквивалентным требованиям к продукции;
  • снижение финансовых издержек для предпринимателей с влиянием на конечную стоимость товара во взаимной торговле.

Сенатор Алибек Наутиев заявил, что реализация соглашения облегчит выход отечественных товаров как на рынки государств-членов ЕАЭС, так и на рынки третьих стран без проведения дополнительных испытаний по тем показателям, где будут выявлены эквивалентные требования к продукции. Там, где требования к продукции различные, будут проводиться дополнительные испытания.

"Это объективно приведет к росту товарооборота Казахстана с иностранными партнерами, включая отечественный экспорт обработанных товаров. Данный подход частично снизит финансовые издержки для предпринимателей, что может отразиться на конечной стоимости товара и, соответственно, на его конкурентоспособности на международных рынках". Сенатор Алибек Наутиев

Сенатор Ляззат Рысбекова уверена в том, что соглашение будет способствовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества государств-членов ЕАЭС с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями посредством наличия разработанных механизмов и условий для взаимного устранения технических барьеров в торговле при сохранении баланса интересов безопасности товаров и развития товарооборота.

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