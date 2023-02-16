"МанСити" победил "Арсенал" и возглавил таблицу АПЛ
Наслаждайтесь лучшими спортивными
событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000
тенге за первое пополнение.
"Горожане" первыми открыли счет в гостевом поединке, на 24-й минуте отличился Кевин де Брюйне. Уже в первом тайме Букайо Сака восстановил равновесие. Во второй половине встречи мячи забивали только подопечные Хосепа Гвардиолы, вначале отметился Джек Грилиш, затем Эрлинг Холанд поставил окончательную точку – 1:3. Норвежец забил 26-й гол в 22 матчах в АПЛ за "Ман Сити", тем самым прервав серию из трех матчей без голов. Холанд является лучшим бомбардиром английского чемпионата.
После этой победы "горожане" догнали "лондонцев" по очкам (51) и опередили их в таблице АПЛ, при этом у "Арсенала" матч в запасе. "Сити" стоит выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.
Фото: Instagram/premierleague
В следующем туре 18 февраля "Арсенал" на выезде играет с "Астон Виллой", а "МанСити" также в гостях сыграет с "Ноттингем Форест".