"МанСити" победил "Арсенал" и возглавил таблицу АПЛ

В перенесенном матче 12-го тура Английской Премьер-лиги встретились два лидера турнирной таблицы. "Арсенал" на своей арене проиграл "Манчестер Сити" – 1:3 – и уступил первое место в таблице первенства, сообщает Zakon.kz.

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"Горожане" первыми открыли счет в гостевом поединке, на 24-й минуте отличился Кевин де Брюйне. Уже в первом тайме Букайо Сака восстановил равновесие. Во второй половине встречи мячи забивали только подопечные Хосепа Гвардиолы, вначале отметился Джек Грилиш, затем Эрлинг Холанд поставил окончательную точку – 1:3. Норвежец забил 26-й гол в 22 матчах в АПЛ за "Ман Сити", тем самым прервав серию из трех матчей без голов. Холанд является лучшим бомбардиром английского чемпионата.





После этой победы "горожане" догнали "лондонцев" по очкам (51) и опередили их в таблице АПЛ, при этом у "Арсенала" матч в запасе. "Сити" стоит выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.



Фото: Instagram/premierleague

В следующем туре 18 февраля "Арсенал" на выезде играет с "Астон Виллой", а "МанСити" также в гостях сыграет с "Ноттингем Форест".

