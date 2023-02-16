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В Таджикистане под лавиной погибли 14 человек

В Таджикистане из-за схода лавин погибли 14 человек Фото: pixabay
В Таджикистане за сутки число жертв, погибших из-за схода снежных лавин, увеличилось до 14 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС), крупная снежная лавина сошла в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

"Погибли 13 человек, а на 65-м км автодороги Душанбе – Варзоб (Варзобский район) погиб один водитель", – сообщили в пресс-службе ведомства. 

В начале февраля в Румынии в результате схода лавины 60 туристов оказались запертыми в отеле. Лавина сошла в горах Фэгэраш на высоте почти 1600 м.



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