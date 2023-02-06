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В Румынии в результате схода лавины 60 туристов оказались запертыми в отеле

лавина Фото: Twitter/@StireaZileiUK
В горах Фэгэраш на высоте почти 1600 м сошла лавина, которая накрыла горный отель Cabana Capra, где находились 60 туристов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пишет Hot News, инцидент произошел 4 февраля. Второй сход большой лавины наблюдался в районе ледникового озера Балеа.

По информации Инспекции по чрезвычайным ситуациям страны, снежная волна задела здание, а также снесла припаркованные возле него автомобили. Десятки машин засыпало снегом.

Отмечается, что вызволяли туристов 18 военнослужащих инспекции по чрезвычайным ситуациям и еще 6 военнослужащих. Всего в горном отеле застряло 60 человек: 50 туристов и 10 сотрудников гостиницы.

По данным полиции, дорога, ведущая в отель, закрыта с 30 октября – об опасной ситуации сигнализирует специальный знак и шлагбаум. Тем не менее по словам одного из застрявших туристов, на маршруте не было ни снега, ни запрещающих въезд дорожных знаков. Администратор гостиницы признался, что подобного не наблюдали последние 50 лет.

10 января спасатели нашли пропавшую 7 января женщину живой в горах Алмарасана. При спуске с поляны "Терра" ее снесла небольшая лавина. Пострадавшая была госпитализирована.

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